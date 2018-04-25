Призыв в армию

🔊 Воспроизвести

В этом году список призывников появится несколько позднее, чем в прежние годы, сообщило Министерство обороны. 10 января в Министерстве обороны будут составлены списки призывников 2019 года, в которые попадут около 31 тыс. молодых людей в возрасте 19-26 лет. Из них на службу в различных подразделениях Литовской армии будут призваны 3827 человек, сообщает Министерство обороны.

Список призывников будет составлен в случайном порядке, при использовании компьютерной программы.

Списки, составленные 10 января 2019 года, будут опубликованы на сайте https://sauktiniai.karys.lt. Около каждой фамилии будут указан конкретный срок, в течение которого нужно связаться назначенным подразделением. За невыполнение указаний может грозить административная или уголовная ответственность.

Планируется, что списки призывников и даты прибытия будут объявлены до 18 января.

Призывникам, попавшим в списки, повестки по почте отправляться не будут. Вся актуальная информация будет размещена на сайте www.karys.lt, также по телефону 8 800 12340.

9-месячная обязательная начальная военная служба была возобновлена весной 2015 года. Это было сделано с учетом изменившейся геополитической ситуации и возникающих для безопасности государства угроз.