Призывников с отличным здоровьем все меньше, предлагают снизить планку

Почти половина призывников и добровольцев не могут служить в армии из-за проблем со здоровьем, поэтому армия рассматривает возможность смягчить медицинские требования для призывников и добровольцев. Правда, не все одобряют это, и, по утверждению Министерства здравоохранения, нужно больше заботиться о физической активности молодых людей еще в школе, сообщает LRT.

По статистике, 3 из 10 добровольцев не могут служить из-за проблем со здоровьем. Между тем среди попавших в списки призывников наоборот – только 3 из 10 могут служить.

В настоящее время проверяют здоровье попавших в списки призывников. По словам военных медиков, чаще всего встречаются психические заболевания, болезни внутренних органов искривления позвоночника.

В связи с этим армия рассматривает возможность смягчить медицинские требования и для призывников, и для профессиональных военных. Якобы, например, служащий с плоскостопием не может быть пехотинцем, но может быть водителем.

Но медики говорят, что это не совсем хорошая мысль. Поскольку тогда придется больше внимания уделять лечению военных, так как их болезни никуда не исчезнут. А из-за физической активности они могут и обостриться. По утверждению Министерства здравоохранения, проблема намного глубже – снижающаяся физическая активность детей и возникающие из-за этого проблемы со здоровьем.

l24.lt