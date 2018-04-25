«ПРО ПЛОХОЕ»: научное шоу для детей и их родителей

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Как устроено наше пищеварение? Насколько вредны гамбургеры и газированные напитки? Лекция «Про плохое» – простые и наглядные ответы на все вопросы, связанные с фастфудом и плохими привычками.

Сколько колы нужно выпить, чтобы получить сахарный диабет? Сколько гамбургеров в день нужно съедать, чтобы получить ожирение? Сколько соли нужно класть в еду, чтобы она превратилась в белый яд? Сколько сигарет нужно выкурить, чтобы умереть от рака легкого? Но главное – сколько научной правды во всех этих страшилках?

Об этом и многом другом 17 марта в большом зале Дома польской культуры г. Вильнюса в предельно наглядной и доступной форме биолог и научный журналист Илья Колмановский расскажет в рамках интерактивной лекции «Про плохое» для детей и взрослых.

Взрослые часто говорят детям, что продукты быстрого питания, сладкие напитки, сигареты и алкоголь – это плохо, но объяснить почему, толком не могут. Биолог Илья Колмановский с помощью разнообразного реквизита продемонстрирует и простым языком объяснит, как отличать мифы про плохое от правды. Никаких нравоучений! После лекции каждый ребёнок сможет сам решить, как применять полученную информацию.

Илья Колмановский: «Я не хочу никого пугать, я хочу научить детей включать мозги, научить их выделять научную информацию, отличать миф от правды. Например, сахар не является ядом сам по себе, как часто о нем говорят, однако в нем очень много калорий. И очень интересно, кстати говоря, посмотреть, сколько сахара в бутылке колы. Мы взвесим это на весах и решим, хотим ли съедать столько сахара в день».

Соль, калории, алкоголь, табак. Давайте отнесемся к этому научно, это довольно увлекательно и, безусловно, полезно для здоровья.

Илья Колмановский – кандидат биологических наук, заведующий лабораторией биологии Политехнического музея в Москве, постоянный ведущий лекций, научных шоу и курсов по биологии для школьников в лектории «Прямая речь». Его лекции часто называют интерактивными научными шоу – ведь большие и маленькие зрители принимают в них самое активное участие. Оригинальная подача материала, яркие сравнения, опыты и эксперименты делают сложные процессы нашего организма простыми и понятными даже для 7-летних детей, не говоря уже о старших и их родителях.

Шоу рассчитано на детей от 7 лет.

Для ребенка и для взрослого нужны отдельные билеты.

В продаже имеются семейные билеты 3 по цене 2-х.

Лекция состоится 17 марта в Вильнюсе, в Доме польской культуры, в 16.00 (ул. Наугардуко, 76).

Билеты от 15 до 30 евро.

Инфолиния: 8 64 88 33 57

Длительность — 1 час без перерыва.