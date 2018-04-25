Проблемы Панямунской окружной дороги

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«Мы, действительно, со своей стороны сделаем все, чтобы не препятствовать использованию этой инфраструктуры. То есть, если Россия завершит работы в августе, то и мы к этому сроку найдем решения, которые позволят пользоваться окружной дорогой», — сказал В. Андреев.

Глава дирекции отметил, что для стабилизации насыпи будет объявлен новый конкурс подрядчика, в котором смогут участвовать и компании, прокладывавшие эту дорогу. Подрядчикам и проектировщикам пока не удалось договориться об ответственности за плохо выполненные работы, поэтому будет обращение в суд.

Панямунскую окружную дорогу строили латвийская и литовская дорогоукладочные компании Latvijas tilti и Kauno keliai, а технический надзор осуществляли компании Kelvista, Taem urbanistai и TEC Infrastructure.

В прошлом году сообщалось, что на проложенной более трех лет назад трассе местами образовались ямы почти в метр глубиной, а основная причина этого – находящийся под дорогой пятиметровый слой торфа.

Обошедшаяся в 26,3 млн евро окружная дорога на границе с Калининградской областью до сих пор не используется. Движение планировалось открыть, когда Россия завершит строительство моста и оборудует на своей стороне дорожную инфраструктуру. Россия планирует выполнить эти работы к августу.

В октябре 2015 года был подписан акт завершения строительства окружной дороги – комиссия, сформированная Госинспекцией по территориальному планированию и строительству, тогда не усмотрела нарушений.

Литва и Россия после длившихся несколько лет дискуссий в октябре 2011 года подписали соглашение о строительстве нового моста через Неман и оборудовании подступов к нему. Мост, который соединит Панямуне и Советск, должен увеличить пропускную способность пограничных пунктов между Литвой и Калининградской областью.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ