Проблемы в регионах

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Еврокомиссия предупредила, что бедность и неравенство доходов в Литве остаются одними из самых высоких в Евросоюзе. Кроме того, Литва — одна из стран ЕС, которые тратят на социальную защиту меньше всех.

Вместе с тем Еврокомиссия похвалила правительство Литвы за введение «детских денег», повышение некоторых социальных выплат и не облагаемого налогами размера доходов, однако отметила, что прогресс умеренный.

От бедности и социального отчуждения в Литве больше всего страдают пожилые граждане, люди с недугами, дети, матери-одиночки и безработные. Риск бедности в сельской местности почти вдвое выше, чем в городе.

Социальная поддержка в регионах

Социальное неравенство особенно отразилось на регионах, поэтому для них велика роль социальных дотаций.

В то же время министр социальной защиты и труда Литвы Линас Кукурайтис отметил, что некоторые самоуправления необоснованно используют предназначенные для соцзащиты средства для других целей, сообщает BNS.

«Досадно, когда на социальную поддержку выделяется более 200 млн евро, а до людей доходит 60 млн евро. Не все эти средства доходят до социальной сферы, часть перебрасывается в другие области», — сказал министр в интервью радиостанции Žiniu radijas.

«Фактически нет такого прорыва в социальной сфере, какой должен был бы быть, когда у нас есть 140 млн евро, сэкономленных за год», — добавил он.

Л. Кукурайтис сказал, что отметил недостаток внимания к социальным услугам и во время дискуссий перед муниципальными выборами, хотя самоуправлениям в этой сфере предоставлено много полномочий.

«Мне жаль, что в дискуссиях перед выборами в самоуправлениях крайне недостаточно затрагивались социальные аспекты, намного больше освещались хозяйственные проблемы, вопросы транспорта, ремонта дорог, дворов», — сказал министр. Он обратил внимание, что самоуправления примерно одной величины иногда обеспечивают формы социальной помощи совершенно разного уровня, число дневных центров для детей в них сильно отличается.

Разница в зарплатах

В Литве увеличилась разница в заработной плате между столичным и остальными регионами, сообщает Департамент статистики республики.

В четвертом квартале прошлого года в Вильнюсском регионе средняя заплата брутто в сельскохозяйственном секторе составляла 1075 евро, при этом в центральной и западной частях республики она была 891,5 евро. По данным Департамента статистики, разрыв был 184 евро и за год вырос на десять евро.

Отмечается, что средний заработок литовцев увеличился во всех уездах, в частности, в Клайпеде и Алитусе — на 4,2 процента. Самая высокая оплата труда в конце 2018 года была у работников предприятий, учреждений и организаций в Вильнюсском уезде, самая низкая — 770 евро — в Таурагском.

Средние зарплаты в столичном регионе росли быстрее, чем в остальной части Литвы, — на 10,2 и 9 процентов соответственно. Самая высокая зарплата брутто в четвертом квартале года была у работников предприятий и организаций Вильнюсского самоуправления — 1108,7 евро. Этот показатель превысил на 138,4 евро средний по стране. Наименьшая зарплата была в Калварийском муниципалитете — 672,2 евро, разрыв со столицей составил 437 евро.

За год среднемесячная зарплата выросла во всех муниципалитетах республики, кроме Игналинского района и муниципалитета Пагегяй, где она, наоборот, снизилась на 2,4 процента и 4 процента соответственно.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ