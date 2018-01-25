Пробуждающееся общество – угроза профсоюзам или политикам?

Мы наблюдаем важное явление в Литве – уставшие от ожидания обещаний властей, объединившиеся в единое движение медики потребовали повышения зарплат.

Летом 2016 года мы тоже видели спонтанно родившееся сопротивление решениям властей: перед зданием правительства палаточный городок развернула недовольная Трудовым кодексом молодежь. Подобные инициативы видим и в движении «За леса Литвы».

Естественно, что люди, увидевшие такие движения, задаются вопросом – что делают профсоюзы? Почему они не борются так, как это делают медики?

Литовская конфедерация профсоюзов объединяет сейчас почти 30 профсоюзов различных сфер, которые сплотили более 50 тысяч членов. На некоторых предприятиях, например на АО «Ахема», к профсоюзной организации относится более половины всех работников. Несмотря на то, что всем профсоюзам в Литве принадлежит больше людей, чем партиям, но правящие в последние несколько лет стараются принизить и роль профсоюзов.

И что мы получили? Естественное недоверие людей. Оно высказано громко и решительно.

Мы сильно поддерживаем такие инициативы. Они на пользу всем, потому что показывают, как можно добиться перемен. И все-таки для этого нужно не бурчание одиночек на своих рабочих местах, когда этого никто не слышит, и не злые комментарии к статьям на новостных порталах. Для этого нужно единство. И терпение.

«Выбить» только зарплаты побольше проведением нескольких акций – это хорошо, но достаточно ли?

Профсоюзы ведут ежедневную работу по защите интересов работников. Только эта повседневная работа не столь заметна. Не многим интересно наблюдать за долгими переговорами об урезанных премиях, за дебатами по вопросу больших гарантий каждому работнику предприятия или за сложными процессами по защите несправедливо наказанного человека. Многочасовое обсуждение правовых актов и переговоры с работодателями о коллективных договорах, об уравнивании зарплат на заводах или о более равномерном распределении нагрузки в школах – все это невидно.

Видны только отдельные акции, грозные обещания забастовок, кровавые крылья и босые чиновники. Жаль, что вообще приходится прибегать к таким акциям. Это явный знак того, что власти не хотели говорить мирно.

Так и с движением медиков. Прекрасно, что эти умные и интеллигентные люди предприняли активные действия. Мы их поддерживаем и надеемся, что дождемся такой же поддержки, если нам понадобится громко потребовать от властей выполнять свои обещания.

Нам хотелось бы и впредь видеть такую активность работников. Мы не раз доказали: массовость и единство – серьезная сила. Такая же, как и серьезные переговоры. Постоянное давление на работодателей, напоминание, что благосостояние создает вся команда, а не только акционеры и руководители, не только министерства и институты, не только начальники и генералы.

Именно поэтому меня и радуют такие спонтанные массовые акции. Я расцениваю их не как конкуренцию профсоюзам, а как новый уровень сознательности. Это, я верю, послужит на благо всех людей Литвы.

Артурас ЧЕРНЯУСКАС, председатель Литовской конфедерации профсоюзов

Метки: N4 (1196) 25 января, Ахема