  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.03.01 Текущий номер: N8 (1148) 23 февраля
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Продажи Auga Group в 2016 году сократились на 15,6% до 40 млн. евро

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 01, 10:19   |   Комментариев: 0

По данным до аудита, крупнейшая в Балтийских странах компания инвестиций в сельское хозяйство Auga Group, принадлежащая косвенно предпринимателю Кястутису Юшчюсу, получила 1,092 млн. евро консолидированной прибыли – в 5,1 раза меньше, чем в 2015 году, когда прибыль группы составила 5,559 млн. евро.

За год консолидированная выручка компании до аудита снизилась на 15,6% до 40,045 млн. евро, сообщила Auga Group через Вильнюсскую фондовую биржу.

“Основное влияние на изменение прибыли оказала продажа инвестиционного имущества и переоценка собственных земель, проведенные в 2015 году, которые повысили позапрошлогоднюю прибыль на 3,3 млн. евро”, – говорится в сообщении компании.

Показатель прибыли  до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) за год снизился на 14,5% до 9,22 млн. евро.

В конце прошлого года находящаяся под контролем К. Юшчюса Baltic Champs владела 51,56% акций Auga Group, еще 15,18% принадлежали компании Velmatas, 14,68% – компании Valgertas, 5,45% – Multi Asset Selection Fund.

Акции Auga Group котируются в Дополнительном списке торгов Вильнюсской фондовой биржи и на Варшавской фондовой бирже.

BNS

Метки:  , , ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Реклама
Сегодня в Литве
Мы в Фейсбуке!
﻿