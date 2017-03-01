Продажи Auga Group в 2016 году сократились на 15,6% до 40 млн. евро

По данным до аудита, крупнейшая в Балтийских странах компания инвестиций в сельское хозяйство Auga Group, принадлежащая косвенно предпринимателю Кястутису Юшчюсу, получила 1,092 млн. евро консолидированной прибыли – в 5,1 раза меньше, чем в 2015 году, когда прибыль группы составила 5,559 млн. евро.

За год консолидированная выручка компании до аудита снизилась на 15,6% до 40,045 млн. евро, сообщила Auga Group через Вильнюсскую фондовую биржу.

“Основное влияние на изменение прибыли оказала продажа инвестиционного имущества и переоценка собственных земель, проведенные в 2015 году, которые повысили позапрошлогоднюю прибыль на 3,3 млн. евро”, – говорится в сообщении компании.

Показатель прибыли до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) за год снизился на 14,5% до 9,22 млн. евро.

В конце прошлого года находящаяся под контролем К. Юшчюса Baltic Champs владела 51,56% акций Auga Group, еще 15,18% принадлежали компании Velmatas, 14,68% – компании Valgertas, 5,45% – Multi Asset Selection Fund.

Акции Auga Group котируются в Дополнительном списке торгов Вильнюсской фондовой биржи и на Варшавской фондовой бирже.

BNS

Метки: Auga Group, Кястутис Юшчюс, Литва, продажи