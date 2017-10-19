«Продовольственный банк» объявляет акцию

20-21 октября в торговых центрах Литвы пройдет традиционная акция «Продовольственный банк», которая призывает жителей жертвовать продукты малоимущим. Впервые жертвовать продукты можно будет не только в традиционных продовольственных магазинах, но и через Интернет, говорят организаторы акции.

Tакую возможность покупателям предоставит крупнейший электронный магазин продуктов питания и повседневных товаров в Литве Barbora, который на склады «Продовольственного банка» в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде уже доставил первые три автомобиля с продуктами.

«Продовольственный банк» ежедневно собирает и предоставляет нуждающимся жителям около 12 тонн продуктов питания. Чаще всего это продукты с большим сроком годности – крупы, макароны, мука, подсолнечное масло, сахар и т. д.

«Любая поддержка едой очень важна. Но малоимущим жителям больше всего не хватает насыщенного белками мяса, рыбы, молочных продуктов. В торговых центрах люди часто боятся покупать даже мясные консервы, потому что опасаются, что при транспортировке не будет соблюдена подходящая температура. Между тем продукты питания, пожертвованные через Barborа, отправляются из холодильников магазинов сразу на склад «Продовольственного банка» в автомобилях, приспособленных для перевоза продуктов. В них оборудованы отдельные температурные зоны, что позволяет хранить и доставлять продукты свежими», – говорит глава «Продовольственного банка» Дейманте Жябраускайте.

То, что люди по Интернету намного смелее жертвуют свежие продукты питания, замечают и работники Barborа. Помимо круп, покупатели все чаще складывают в корзинку для благотворительных организаций овощи и свежее мясо.

Однако, как показывают результаты исследований, проведенных компанией Spinter tyrimai, примерно половина населения страны никогда не участвует в благотворительных мероприятиях.

«Что касается сострадания и помощи, я думаю, что литовцы в этом близки любой другой нации. Мы небогатая страна, поэтому, по-видимому, традиции пожертвований разные: люди участвуют не только через официальные организации, но напрямую помогают тем, кто нуждается в помощи», — сказал руководитель Spinter tyrimai Игнас Зокас.

По данным опроса, в благотворительности участвовали четыре или более раз — 7%; два-три раза — 31%; один раз — 13%; не участвуют вообще — 49%.

В мировом рейтинге благотворительности, который составляет Charities Aid Foundation, Литва упала на 16 позиций и заняла 137-е место. При составлении рейтинга учитываются финансовые пожертвования, волонтерская работа и помощь чужим людям. Ни по одному из показателей Литва не вошла в первую сотню стран.

Инф. «ЛК»

Метки: N42 (1182) 19 октября, Акция, Продовольственный банк