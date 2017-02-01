Продуктовая корзина не подешевеет

Правительство не поддержало предложение о введении льготного 5-процентного налога на добавленную стоимость для некоторых продуктов питания. В списке были свежее мясо, свежая рыба, хлеб, мука, макаронные изделия, крупы, молоко, кефир, сливочное масло, овощи, фрукты, сахар. На взгляд кабинета министров, подобные послабления дорого обойдутся для бюджета Литвы.

Представленный проект закона был направлен на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного и продовольственного производства и реализации, чтобы стимулировать потребление, обогатить продуктовый ассортимент для жителей с низкими доходами и обеспечить более высокое качество питания.

Но Министерство финансов поставило во главу угла бюджет: «Государственный бюджет ежегодно несет большие потери и маловероятно, что снижение налога на добавленную стоимость увеличит потребление и компенсирует потери госбюджета», – говорится в сообщении Минфина.

Так, государство потеряет 43 миллиона евро только в том случае, если будет введен 5-процентный НДС для свежего мяса и выращенной в прудах рыбы.

На взгляд аналитиков,товары, на которые снижается НДС, не только не дешевеют, но и становятся даже дороже. Например, снижение ставки НДС на газеты и журналы с 21 до 9% в 2013 году привело к увеличению цен на них в течение одного года на 1,7 %.

На взгляд премьер-министра Саулюса Сквярнялиса, льготы социально справедливы и оправданы, если от этого выигрывают все потребители.

По данным Департамента статистики, за прошлый год самые популярные товары и услуги подорожали на 5,3%.

Есть и более существенный рост: в декабре на 14% дорожал йогурт, на 15,4 – сахар-песок, на 11,3 – шоколад, на 10% – пастеризованное молоко.

Поставщики требуют от торговых сетей увеличить цены. По словам пресс-атташе торговой сети Rimi Гедре Бяльските, они получили заявления от поставщиков хлеба, сыров, кофе, растительного масла, свежего мяса, а также некоторых видов косметики. По словам Бяльските, уже идут переговоры.

Пресс-атташе компании Palink, которая управляет сетью Iki, Берта Чайкаускайте считает такую информацию конфиденциальной.

Не дают комментариев и их конкуренты – Maxima и Lidl.

Руководитель Ассоциации переработчиков мяса Эгидиюс Мацкявичюс говорит, что с ростом минимальной зарплаты и общим повышением уровня жизни будут расти и цены. Пока этого не происходит из-за большой конкуренции и избытка свинины на европейском рынке.

Хлеб в минувшем декабре был на 5,7% дороже, чем в декабре 2015 года, но производители намерены вновь повысить цены. Ферментный сыр подорожал на 2,7%, что, по мнению производителей, недостаточно.

По словам руководителя Pieno centras Эгидиюса Симониса, в феврале-марте будут вестись переговоры о повышении цен на молочную продукцию, поскольку ее продажа в Литве убыточна, а зарабатывает компания только на экспорте.

Лешек ДЛУГИ

Метки: N5 (1145) 2 февраля, Бюджет, Закон, Продуктовая корзина, продукты, Стоимость