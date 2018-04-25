Проект амнистии выносится на рассмотрение сейма Литвы, невзирая на критику

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В среду Комитет по вопросам права и правопорядка сейма Литвы решил вынести на рассмотрение парламента проект амнистии, выдвинутый лидером «аграриев» Рамунасом Карбаускисом, невзирая на предупреждения юристов о том, что он может противоречить Конституции.

Голоса в комитете распределились почти поровну, решение определил голос «агрария» Агне Ширинскене.

Департамент сейма по правовым делам отмечает, что проект закона может быть дискриминационным, поскольку преимущества предоставляются пожилым людям и материям с детьми.

Р. Карбаускис предложил объявить амнистию по случаю столетия Литвы и визита папы Франциска.

Согласно зарегистрированному им проекту, от наказания будут освобождаться беременные и женщины с малолетними детьми, осужденные на срок до шести лет. Также будут освобождены осужденные на срок до трех лет старше 65 лет, с тяжким или средним недугом, лица, совершившие преступления, будучи несовершеннолетними.

Другим осужденным может быть сокращен срок наказания — беременным или женщинам с несовершеннолетними детьми, а также совершившим преступления по неосторожности.

BNS