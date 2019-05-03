Проект Национального стадиона в Вильнюсе вновь застрял

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Из конкурса строительства Национального стадиона исключен второй его участник – компания Vilniaus nacionalinis stadionas. Она планирует обжаловать неблагоприятное для нее решение суда. Между тем, столичное руководство признает, что проект застрял.

«Мы точно обжалуем решение суда. Мы видим, что оно принято без углубления в материалы дела, обстоятельства и правовые мотивы. В решении просто переписана позиция самоуправления, кратко отмечается, что изложенные нами аргументы не являются существенными в разрешении спора», – подчеркивает в присланном BNS комментарии совладелец и глава компании Ренатас Начаюс.

Директор администрации самоуправления Повилас Подярскис сказал BNS, что, невзирая на благоприятное для города решение суда, проект застрял по причине примененных судом мер защиты — мэрии не разрешили подписать договор с компанией Axis industries, входящей в концерн Iсor.

«Сейчас есть решение суда первой инстанции, мы не особо ему удивлены, поскольку знаем, что мы правы. Но еще есть Апелляционный суд и суды высшей инстанции, я полагаю, что ничто не изменится, и что мы должны будем пройти весь этот путь», — сказал он.

В четверг Вильнюсский окружной суд отклонил иск Vilniaus nacionalinis stadionas и признал, что столичная мэрия обоснованно исключила компанию из конкурса на строительство спортивного комплекса в микрорайоне Шешкине. Это решение еще может быть обжаловано в Апелляционном суде.

В конце февраля Вильнюсский горсовет одобрил договор о строительстве Национального стадиона с Axis industries на сумму в 79,9 млн евро.

Стадион, соответствующий международным требованиям в Вильнюсе пытаются построить с 1987 года, последний раз строительство в микрорайоне Шешкине возобновлялось в 2008 году, однако было остановлено по причине нехватки финансирования.

BNS