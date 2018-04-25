Проект пешеходного моста

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Подобного конкурса литовская столица не видела 15 лет – мэрия намерена построить новый пешеходный мост через Нярис (Вилию) – от парка «Вингис» к выставочному центру Litexpo. В связи с этим Вильнюсская мэрия приглашает как литовских, так и зарубежных архитекторов к участию в конкурсе. Это будет первый новый мост в Вильнюсе с 2003 года.

«Призываю архитекторов подойти к этой задаче творчески и смело предлагать самые неожиданные идеи. Это будет важная пешеходная артерия, объединяющая два берега Нярис. Кроме того, приезжающие на концерты в парк «Вингис» смогут оставлять автомобили на площадке у Litexpo, а мероприятия выставочного центра смогут занять большую территорию — вплоть до парка Вингис», – сказал мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.

Лучшие идеи будут награждены премиями: за первое место — 9000 евро, за второе – 7000, за третье – 4000 евро. Заявки оценит экспертная комиссия. Новый пешеходный мост соединит микрорайон Лаздинай с Вилкпеде и Науяместисом, а пешеходам и велосипедистам будет проще добраться до Litexpo. Мост также решит проблему паркинга по обе стороны реки, улучшит велосообщение с центром. По окончании конкурса с автором лучшей идеи будет заключен договор о купле-продаже. На следующем этапе начнется подготовка технического проекта и объявят конкурс на строительство моста. Ориентационная стоимость технического проекта и строительства — не больше 5 млн евро. Планируется, что мост будет построен до 2021 года.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt