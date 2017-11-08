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Проект внешнего Клайпедского порта будет координировать специальная правительственная комиссия

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Литовское правительство сформировало комиссию, которая будет координировать проект строительства внешнего Клайпедского морского порта и согласовывать интересы центральной власти и города. Министр транспорта Рокас Масюлис говорит, что комиссия будет рассматривать предложения по реализации проекта, координировать и согласовывать противоположные позции.

“Мы достигли такого соглашения с городскими властями Клайпеды, чтобы проект внешнего порта координировался идентично тому, как координировался проект терминала сжиженного природно газа”, – сказал в среду на заседании правительство Р. Масюлис.

Комиссию возглавит премьер Саулюс Сквярнялис.

Сформировать специальную комиссию по развитию порта правительство и власти портового города договорились в конце сентября. До этого времени они не могли прийти к единому мнению по развитию порта.

BNS

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