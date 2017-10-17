Проекты госбюджета, бюджетов социальных фондов 2018 года

В сейме зарегистрированы проекты профицитных бюджетов государства, Фонда социального страхования и Фонда обязательного страхования здоровья на 2018 год. Проекты будут представлены депутатам в четверг.

Премьер Саулюс Сквярнялис ранее заявлял, что государственный бюджет на следующий год является историческим по нескольким аспектам. Впервые он запланирован как недефицитный. В проекте 2018 года намечен профицит баланса сектора госвласти в размере 0,6% от ВВП – это составит около 240,7 млн. евро.

Впервые в истории на нужды Минобороны будет выделено 2% от ВВП или 963 млн. евро. По словам главы правительства, бюджет также будет социально ориентированным.

Доходы национального бюджета 2018 года составят 16,082 млрд. евро – 37% ВВП (в 2017 году – 35,8%), расходы – 15,839 млрд. евро, или 36,4% ВВП (в 2017 году – 35,7%).

Проект бюджета должен быть представлен сейму до 17 октября. После первого рассмотрения в сейме документ обычно возвращается на доработку в правительство, а окончательно принимается в декабре.

BNS

Метки: Литва