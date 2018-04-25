Проехался по базам. Зачем Трамп съездил к солдатам

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В США у Дональда Трампа проблемы – бюджет не принят, правительство не работает, простому мальчику он сказал, что Санта Клауса не существует. Подальше от всех этих проблем Трамп уехал в Ирак. Причем, никого об этом не предупредив. А оттуда перед возвращением домой заглянул еще и в Германию.

Зачем американский президент отправился в неожиданное турне.

Визит в Ирак

Трамп прилетел с неожиданным визитом в Ирак, чтобы навестить американских военных и поздравить их с Рождеством.

Нынешний визит стал первой поездкой президента Трампа в зону конфликта.

По данным Пентагона, сейчас в Ираке дислоцировано около 5200 американских военных.

Несмотря на то, что активные боевые действия в Ираке сейчас не ведутся, американские военнослужащие обучают личный состав иракских вооруженных сил и ведут борьбу с боевиками Исламского государства.

По завершении визита, продолжавшегося несколько часов, президент Трамп покинул Ирак, не встретившись с руководством этой страны.

В правительстве Ирака объяснили, что встреча Дональда Трампа и премьер-министра Ирака — Адиля Абдул-Махди — не состоялась из-за разногласий по поводу формата переговоров.

“Разногласия по поводу формата встречи привели к тому, что вместо встречи состоялся телефонный разговор”, — говорится в сообщении иракского правительства.

Вместе с тем, источники в парламенте Ирака рассказали корреспонденту Reuters, что лидеры двух государств не смогли договориться по поводу места предполагаемой встречи. Трамп настаивал на том, чтобы премьер-министр страны приехал на американскую военную базу. Глава иракского правительства отклонил это предложение.

Сабах Аль-Саади, лидер парламентской фракции Исла, созвал экстренную сессию парламента для того, чтобы обсудить “грубое нарушение суверенитета Ирака и остановить агрессивные действия Трампа, который должен знать рамки (своих полномочий)”.

Трамп провел в Ираке в общей сложности менее трех часов.

Заехал в Германию

На обратном пути президент сделал небольшую остановку и посетил военно-воздушную базу Рамштайн в Германии. Там он находился около полутора часов. Президент США пожал руки и сделал совместные снимки с американскими военнослужащими. Всего на встрече с Трампом присутствовали около ста человек.

Еще Трамп расписался на красных бейсболках со своим предвыборным слоганом Make America Great Again.

Что это было?

Трампа не раз критиковали за то, что он с момента прихода к власти ни разу не посетил военные базы США, расположенные в зонах конфликтов. Кроме того, в ноябре президент из-за погодных условий отменил запланированную поездку на американское военное кладбище во Франции, что также вызвало критику в его адрес.

Джордж Буш — младший четырежды посещал Ирак после того, как туда были введены американские войска (в том числе на День благодарения 2003 года — 43-й президент лично угощал солдат индейкой). Барак Обама прилетал в Ирак один раз — в 2009 году, когда стал главой государства

Визит Трампа в Ирак прошел спустя несколько дней после того, как президент объявил о предстоящем выводе американских войск из Сирии, а также решил наполовину сократить военный контингент в Афганистане – с 14 до 7 тысяч.

Решение Трампа по Сирии вызвало новую волну критики в его адрес – со стороны как демократов, так и многих республиканцев. В ходе визита в Ирак президент объяснил, почему он решил вывести 2 тысячи военнослужащих из Сирии. По его словам, это стало возможно благодаря победе коалиции над Исламским государством.

Критики Трампа отмечают, что до полной победы над ИГ еще далеко. Кроме того, они заявляют, что решение президента ставит под угрозу безопасность союзников США по коалиции.

«США больше не могут выполнять роль мирового жандарма», — подчеркнул глава Белого дома в Ираке.

По его словам, несправедливо, когда Соединенные Штаты и их вооруженные силы используются другими странами для собственной защиты.

Кроме этого, он заверил, что решение о постепенном выводе войск из Сирии — правильное.

«Я с самого начала говорил, что цель нашей боевой миссии — отобрать у ИГИЛ ее опорные пункты. Восемь лет назад мы объявили, что направляем туда военных на 3 месяца, но так и остались там. А теперь мы делаем правильные вещи и доведем это до конца», — сказал Трамп.

«Если они хотят, чтобы мы воевали, они тоже должны заплатить цену. Иногда эта цена денежная, чтобы мы не выглядели как сосунки мира. Мы больше не сосунки, парни. И на нас не смотрят как на сосунков», — цитирует президента CNN.

Обманул военных?

Во время посещения американской военной базы в Ираке президент США Дональд Трамп несколько раз повторил, что подписал повышение жалования солдатам.

Обращаясь к военнослужащим, Трамп сказал: “Вы защищаете нас, мы всегда будем защищать вас. И вы только что видели это, потому что вы только что получили одно из самых больших повышений жалования, которое вы когда-либо получали. Вы не получали никакого повышения в течение 10 лет, более 10 лет. Я дал вам большое повышение”.

Журналисты CNN опровергли слова Трампа: согласно полученной ими информации, жалование военных повышалось каждый год на протяжении 30 лет, в 2018 году оно повысилось на 2,4%, в 2019 повысится на 2,6% — и это действительно будет самым большим повышением за прошедшие 9 лет.

Трамп также сказал следующее: “Подошло много людей, они сказали: “Вы знаете, мы могли бы сделать повышение меньше. 3 процента, 2 процента, 4 процента“. Я сказал: нет. Сделайте 10 процентов. Сделайте больше процентов. Потому что прошло много времени, прошло более 10 лет”. Таким образом, он повторил ложное утверждение.

Издание также сообщает, что в настоящее время без зарплаты вынуждена работать береговая охрана США — 44 тысячи сотрудников — из-за того, что Трамп приостановил работу правительства. Это единственный род войск, который остался без зарплаты, так как ведомости береговой охраны подписываются министерством внутренней безопасности, а ведомости остальных родов войск утверждает министерство обороны, что было сделано в сентябре, до закрытия правительства.

korrespondent.net