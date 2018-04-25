Проезд в автобусе для детей станет дешевле

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Правительство одобрило предложение Министерства транспорта и коммуникаций сделать проезд в автобусе для детей до семи лет в два раза дешевле.

Сейчас половину цены билета платят за детей в возрасте от семи до десяти лет. Если изменения в закон будут приняты отдельно для снижения стоимости билета для детей в возрасте до семи лет, то родители смогут покупать билеты за полцены на междугородние и местные регулярные автобусы, пассажирские поезда, а также катера и паромы.

Сейчас если родители едут с ребенком до семи лет, то могут не брать на него билет, но в таком случае он должен сидеть на коленях у родителей. А если родители хотят купить билет, то должны заплатить полную стоимость.

Поправка к закону обеспечит возможность купить отдельное место за полцены любому ребенку в возрасте до десяти лет. Это позволит большему числу людей путешествовать с маленькими детьми, особенно на дальние расстояния.

Информация «ЛК», BNS