Профессионалам все возрасты покорны

Недаром говорят, что кожа – зеркало души. Она первой встречает любые агрессивные воздействия внешней среды; разностороннее воздействие на кожу множества поражающих факторов. Комбинирование поражений осложняет диагностику и лечение заболеваний.

Поэтому для того, чтобы квалифицированно помочь вам с решением кожных и эстетических проблем, врач должен иметь глубокие знания и многолетний клинический опыт в различных областях дерматологии, косметологии, онкологии и других смежных специальностях.

Специалисты открывшегося в Вильнюсе современного инновационного дерматологического центра осуществляют диагностику, лечение различных кожных заболеваний, также здесь квалифицированно проводятся косметические процедуры. Оснащенность центра передовым медицинским оборудованием позволяет производить ультрасовременные высокотехнологические процедуры. Современная аппаратура позволяет выявить и более точно определить состояние кожи, чем при визуальной оценке.

Руководитель центра врач-дерматовенеролог с 15-летним стажем работы профессор, доктор медицинских наук Матильда Билайте-Бучинскене с 2006 года работала в дерматовенерологическом центре Вильнюсской университетской больницы Сантаришкской клиники, преподаватель медицинского факультета Вильнюсского университета, стажировалась в университетах и частных клиниках Западной Европы, России, Турции, Бразилии.

– В своей практике специалисты нашего медицинского центра руководствуются знанием европейских стандартов диагностики и лечения хронических дерматозов, подходов отечественных специалистов и накопленным собственным опытом, – отметила руководитель центра Матильда Билайте-Бучинскене. – Врачи-дерматологи и косметологи нашей клиники дадут вам исчерпывающие рекомендации по поддержанию кожи в здоровом состоянии.

Они также проводят консультации в специальных консультационных школах, причем не только по уходу за кожей взрослых, но и детей разного возраста. Лучшим средством профилактических заболеваний кожи служит своевременный и адекватный уход за ней. Чтобы избежать заболеваний, необходимо соблюдать нормы личной гигиены, а также элементарные правила защиты от избыточного ультрафиолетового облучения проводятся занятия. «Специалисты нашей косметологической клиники помогут вам сохранить молодость и привлекательность», – заверяет профессор Матильда Билайте-Бучинскене.

Инф. «ЛК»

Метки: N52 (11340) 29 декабря, диагностика, Кожа, лечение заболеваний, Матильда Билайте-Бучинскене