Профессору ВУ В. Шикшнису в Осло будет вручена премия Кавли

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Сегодня в столице Норвегии Осло литовскому ученому, профессору Вильнюсского университета (ВУ) Виргиниюсу Шикшнису будет вручена премия Кавли* за открытие так называемых «генетических ножниц».

Премию в один миллион долларов (857 тыс. евро) ученый разделит с двумя другими учеными из Германии и США, которые тоже занимаются этой технологией.

«Генетические ножницы» позволяют с помощью специальных молекул «резать» клетки ДНК. Энтузиасты технологии говорят, что в будущем таким образом из ДНК можно будет устранять, например, генетические заболевания.

На церемонии награждения будет присутствовать литовский министр образования и науки Юргита Пятраускене, которая находится с визитом в Норвегии.

*Премия Кавли (англ. Kavli Prize) — научная премия, учреждённая норвежским филантропом Фредом Кавли в 2007 году. Премия вручается один раз в два года, начиная с 2008 года, за выдающиеся достижения в астрофизике, нанотехнологиях и неврологии. Премия состоит из 1 миллиона долларов на каждую область от . Также каждому лауреату вручается золотая медаль и диплом.

Кавли так объясняет выбор наук: «Я решил поддержать три области науки: одна занимается самым большим, другая — самым маленьким, третья — самым сложным». Он позиционирует свою премию как альтернативу Нобелевской премии, критикуя последнюю за консервативность[2].

Соучредители премии: Фонд Кавли, Норвежская академия наук и министерство образования и исследований Норвегии.

BNS