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Профицит бюджета Фонда соцстрахования Литвы должен вырасти до 218 млн. евро

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 11, 14:00   |   Комментариев: 0

Профицит бюджета Фонда социального страхования Литвы в 2018 году должен составить 218,3 млн. евро – на 55% (77,2 млн. евро) больше, чем планировалось в этом году (141 млн. евро).

Это предусмотрено в проекте бюджета Государственного социального фонда. В среду его рассмотрит правительство, а затем должен будет утвердить сейм.

Доходы фонда в этом году должны составить 4,231 млрд. евро, а расходы – 4,012 млрд. евро, или соответственно на 9,2% больше и на 7,4% меньше, чем планируется в этом году.

В проекте бюджета фонда не будет “потолка” взносов, который предлагался раньше в размере 120 средних заработных плат в год.

Основная часть расходов фонда (73%) в следующем году традиционно придется на пенсии – 2,939 млрд. евро, или на 12% больше, чем ожидается  в этом году. Прогнозируется средняя пенсия по старости в 331,7 евро – на 40,7 евро больше, чем в 2017 году.

BNS

Метки: 

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