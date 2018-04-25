Профсоюзы правоохранителей Литвы требуют отставки министра ВД Э. Мисюнаса

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Профсоюзы литовских правоохранителей обвиняют министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса в том, что он не справляется с обязанностями, и призывают его уйти в отставку. Министр критику отметает и говорит, что не видит оснований для отставки.

«Мы здесь не для того, чтобы жаловаться, а для того, чтобы назвать проблемы — в связи с тем беспорядком, который имеет место в системе ВД. На наш взгляд, министр ВД совершенно не справляется со своими обязанностями. Беспорядок начался в Департаменте полиции и распространяется на все остальное», — сказала на пресс-конференции в среду председатель Литовской федерации сотрудников правоохранительных органов Лорета Сощекене.

По ее словам, «беспорядок» начался в Департаменте полиции, а министр не может обуздать «разошедшегося» генерального комиссара Линаса Пярнаваса, на командировки которого, по ее словам, за период с 2016 года потрачено 125 тыс. евро. Профсоюзы правоохранителей также критикуют Л. Пярнаваса за то, что он учит английский язык, работая при этом генкомиссаром.

«У министра нет никаких рычагов, чтобы обуздать разошедшегося генерального комиссара. Министр назначен решать проблемы, а не для того, чтобы разъезжать на самокате по министерству», — сказала Л. Сощекене.

Как отмечают профсоюзы, не соблюдается вступивший в силу с первого января Национальный коллективный договор, а министр не прислушивается к их критике. Представители профсоюзов говорят, что также блокируется перевод профсоюзной платы членам профсоюзам. По их словам, это делается с целью замолчать критику в адрес руководства полицейского департамента и МВД.

Профсоюзы также утверждают, что система оценки и мотивации правоохранителей действует непрозрачно — у некоторых сотрудников нагрузка только «бумажная» и надбавки доплачиваются без всяких на то оснований, сверхурочные и ночные часы работы начисляются фиктивно.

Профсоюзы выступают за прозрачную систему повышения зарплаты, которая основывалась бы не на надбавках, а на повышении базовой зарплаты сотрудников, от которой зависит и их пенсия.

Профсоюзы обещают пикеты возле посольств Литвы в зарубежных странах, если к их критике не прислушаются.

На пресс-конференцию профсоюзов прибыл и министр ВД Э. Мисюнас, который сказал, что усматривает в претензиях представителей профсоюзов «личные амбиции».

«Если бы при возникновении любой проблемы я подавал в отставку или подавали бы в отставку другие министры, то некому было бы эти проблемы решать. Я вижу личные амбиции, не могу это комментировать (…) Но в том, что мы делаем в системе, я вижу правильные вещи», — сказал Э. Мисюнас журналистам.

Работу генкомиссара Л. Пярнаваса министр оценивает положительно и с удовлетворением отзывается о том, что тот совершенствует свое знание английского, а также интересуется тенденциями и новшествами в работе полиции за рубежом, однако он намерен обсуждать сложившуюся ситуацию с профсоюзами. Министр также говорит, что проведенные в полиции реформы были правильными.

«Министр и министерство ВД не вправе напрямую влиять на систему полиции (…) полиция отделена от формирования политики, да, я общался с руководством полиции, я говорил, что нужно принимать некоторые решения, однако право принятия решения остается за руководством полиции», — сказал Э. Мисюнас.

«Вся правоохранительная система прекрасно движется вперед (…) у меня есть вся статистика (…) доверие общества выросло и находится на самом высоком уровне», — добавил министр.

По словам Э. Мисюнаса, зарплата сотрудников полиции за период с 2016 года выросла почти на 30%, она должна увеличиться и в этом году.

Ранее МВД сообщало, что после вступления в силу налоговой реформы с начала года зарплаты сотрудников полиции в этом году должны повыситься на 57–77 евро.

Патрульные полицейские в этом году должны получать «на руки» 844 евро, следователи — 1023 евро, а зарплата начальников комиссариатов и других правоохранителей среднего управленческого звена должны повыситься до 1397 евро.

BNS