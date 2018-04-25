Профсоюзы – за постепенное ограничение

🔊 Воспроизвести

Представители профсоюзов положительно оценивают намерения властей ограничить работу торговых центров по воскресеньям и в праздничные дни. Они согласны, чтобы сначала магазины не работали в праздники и в последнее воскресенье месяца. Позднее будет рассматриваться предложение о том, запрещать ли работать больше воскресных дней в месяц или даже все воскресенья.

Александр Посохов – руководитель профсоюза работников сферы услуг, насчитывающего 2 тысячи членов, говорит, что это не будет резкое изменение.

«Сначала надо приучить и общественность, которая уже, как видно по опросам, готова к этому, и работников, которые действительно не хотят работать. Есть, может, около 1% временно работающих студентов, которые согласились бы работать и в воскресенье», — сказал BNS Посохов. Он также является лидером нескольких десятков организаций, объединяющих работников торговых центров. По словам представителя профсоюзов, сейчас ни в одной сети розничной торговли, за исключением Rimi, профсоюзы не работают. Профсоюз Rimi объединяет 20-30 работников.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене напоминает, что в некоторых других странах не только торговые центры, но и другие магазины работают каждый день не до ночи, а до 18 час.

Увольнений не будет, прибыли не уменьшатся

Утверждение о том, что в праздничные или выходные дни работники зарабатывают больше, потому что им платят вдвое, Посохов называет пиар-акцией торговых центров.

«Немного там они дополнительно зарабатывают. Никто не спешит платить им вдвое больше, а дают один или два свободных дня», — утверждает Посохов.

Он сомневается, что при ограничении работы торговых центров работников будут увольнять, а также в том, что торговые центры потеряют много доходов. По его мнению, поток покупателей не направится и в более маленькие магазины, а открытию этих магазинов новшества не будут способствовать.

Прибыль – работникам

Председатель Литовского профсоюза пищевиков Гражина Груздене высказывает упрек торговым центрам, что они, вместо того, чтобы повышать зарплаты работников, даже делают инвестиции не в Литве.

«Рассмотрим тенденции роста прибыли и зарплат. Прибыли торговых центров растут, как на дрожжах. Так разве они не должны за свой счет повышать зарплаты? Но они эти средства инвестируют, а не повышают зарплаты работникам. А что такие их инвестиции в других странах дают нашей стране?» — сказала BNS Груздене.

Помимо прочего, она предлагает изменить политику зарплат. А за нарушения режима работы повысить штрафы работодателям и начислять их от оборота. Она также предлагает властям оказывать нажим на торговые центры, чтобы они несли большую социальную ответственность.

Сейм осенью должен принять решение, ограничивать ли работу торговых центров по воскресеньям и в дни государственных праздников.

Премьер Саулюс Сквярнялис заявил, что в целях обуздания роста цен на товары и услуги на розничном рынке намерены повысить конкуренцию путем снижения влияния крупных торговых сетей и, может быть, за счет ограничения их работы в выходные дни.

Представители партии «Порядок и справедливость» подготовили поправку к Трудовому кодексу, предлагающую с 2019 года закрыть магазины в праздничные дни и последнее воскресенье месяца.

В Трудовом кодексе зафиксированы 13 праздничных дней: Сочельник, Рождество, Новый год, Пасха, даты государственности, Расос, Жолине (Успение Богородицы), День матери и День отца и другие.

В Литве дискуссии о времени работы торговых центров идут с 2002 года, когда крупные торговцы договорились не работать в праздники, однако этой договоренности придерживались только однажды – на Рождество того года.

В Сейме эта тема обсуждалась в 2007 и 2010 гг., но поправки, ограничивающие работу торговых центров, не получили одобрения.

В соседней Польше с марта этого года и до конца года магазинам разрешается работать только два воскресенья в месяц, в 2019 г. – одно воскресенье, а с 2020 г. работа по воскресеньям будет запрещена.

Информация «ЛК», BNS