Прогноз: цены будут расти

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Медиаресурс Pricer.lt проанализировал цены на самые дешевые и брендовые продукты в магазинах Литвы за последние 12 месяцев и составил списки товаров, которые больше всего подорожали и больше всего подешевели за 2018 год.

В результате сравнения цен за декабрь 2017 и декабрь 2018 года выяснилось, что за 12 месяцев больше всего подорожали картофель (+27,7%), куриные окорочка, 1 кг (+12,6%) и йогурт JO с персиками и абрикосами, 2,5% жирности, 1 л (+6,7%). Больше всего за это время подешевели яблоки (- 43,8%); яйца (-33,7%) и сахар-песок (-32,4%).

Анализ цен на потребительскую корзину за декабрь 2018 года, выполненный специалистами Pricer.lt, показал, что средняя стоимость такой корзины за год снизилась. Подорожание корзины фиксировалось в августе (52,26 евро) и сентябре (53,32 евро).

В декабре стоимость потребительской корзины была самой низкой (50,47 евро) за последние два года. Исследование, проведенное Pricer.lt в декабре, показало, что в этом месяце корзина, по сравнению с ноябрем, подешевела на 2,4%. Дешевле всего потребительская корзина была в магазинах Maxima (47,67 евро) и Norfa (47,73 евро), дороже всего в электронном магазине Barbora (55,53 евро).

Средняя корзина товаров известных брендов за месяц подешевела на 3,4%. Дешевле всего эти продукты стоили в магазинах сети Maxima (34,19 евро), дороже всего в магазинах Rimi (37,88 евро).

Портал фиксировал цены 28 декабря в магазинах Maxima, Iki, Norfa, Rimi, Lidl, электронном магазине Barbora и в польских электронных магазинах Auchandirect.pl и eCarrefour.pl.

Доцент Вильнюсского университета Марюс Дубниковас в эфире программы Labas rytas, Lietuva на канале LRT сказал, что ценовые изменения являются предвыборной уловкой, потому что очень популярно бороться с врагом, который не может защититься.

«Если мы будем бороться против органов власти или организаций, то естественно, что некоторые из них скажут, что критика совершенно неверна. Сражаться с ценами — значит бороться с предметом, с неживым предметом, в этом случае очень легко попасть в эфир», — сказал эксперт.

Дубниковас объяснил, что цена зависит от множества различных компонентов, в первую очередь от сырья. По его словам, часто представители бизнеса не до конца откровенны, когда, например, говорят, что цены на зерно выросли, поэтому подорожал хлеб. С точки зрения стоимости хлеба зерно составляет всего около пяти-семи процентов от его цены, остальное — труд людей, маркетинг, складирование, упаковка, транспортировка, топливо и все остальное.

По словам Дубниковаса, в Европе есть всего несколько стран, такие как Кипр и Литва, жители которых тратят больше, чем зарабатывают, что говорит о нескольких особенностях рынка.

«Это показывает, что существует определенная тень в экономике, а также то, что люди склонны тратить свои деньги. Если люди склонны тратить свои деньги, естественно, что кто-то хочет их забрать. И продавец, который их забрал, может легко увеличить цены», — объясняет он.

Дубниковас прогнозирует, что в этом году цены снова вырастут. Больше всего подорожает сектор услуг, потому что с ростом зарплат примерно на шесть-семь процентов увеличатся и цены на услуги.

По словам эксперта, хотя литовцы охотно тратят деньги, им все-таки стоит начать экономить.

«Мы пережили «экономическое лето», возможно, мы переживаем «экономическую осень», но «экономическая зима» всегда наступает. Поэтому к ней нужно готовиться, экономить деньги», — советует он.

«ЛК» уже писал, что Министерство юстиции сообщило, что жители Литвы за некоторые товары платят больше, чем потребители в других странах Евросоюза. Свою оценку представители ведомства дали, основываясь на исследовании, в котором сравнили цены на 40 различных продуктов питания в магазинах 12 стран Евросоюза.

В 2017 году цены на продукты, товары и услуги в Литве приблизились к общеевропейским, а по некоторым позициям стали выше средних по Евросоюзу. При этом уровень доходов жителей Литвы находится на последних местах из 28 государств ЕС.

Информация «ЛК», BNS