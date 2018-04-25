Прогноз экспертов о развитии рынка жилья в 2019 году

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В этом году цены на жилье не должны снижаться, однако у покупателей будет больше возможностей торговаться. На рынке будет продаваться все больше дорогого жилья, девелоперы будут активнее заниматься проектами аренды, однако оживления рынка в регионах не ожидается. Такие тенденции на рынке жилья в этом году прогнозируют эксперты в области недвижимости.

Стимулирующее рынок жилья уже несколько лет улучшение тенденций в экономике в этом году измениться не должно, поэтому цены на жилье снижаться не будут, считает глава Отдела оценки и изучения рынка компании услуг недвижимости Ober-Haus Саулюс Вагонис.

«Все еще продолжающийся рост экономики страны, повышение зарплат, низкие годовые проценты, оптимистичные настроения жителей в последние годы стимулировали рост рынка. Они сохранятся и в 2019 году, поэтому год должен быть активным в плане продаж как старого, так и нового жилья, а спрос будет определять и стабильный или чуть более высокий уровень цен на жилье во всех крупных городах страны», — сказал он BNS.

И все же, по словам эксперта, ожидать на рынке скидок можно скорее от девелоперов, предлагающих жилье худшего качества или слабее закрепившихся на рынке.

Глава учреждения Real Data Арнолдас Антанавичюс тоже не прогнозировал снижения цен в этом году. По его словам, в начале года может наблюдаться рост цен на новое жилье — должны отразиться начатые в 2018 году сделки по более дорогому жилью. По словам аналитика, продажи жилья именно престижного сегмента повлияют на общий уровень цен в этом году.

Жилья престижного класса в этом году будет продано рекордно много, убежден аналитик компании услуг недвижимости Inreal Робертас Жулпа.

«В условиях роста доходов и покупательной способности населения можно ожидать рекордного спроса. Вполне вероятно, что часть продаж дорогой недвижимости в 2019 году может составить 25% или даже 30% всех продаж первичного рынка. Разумеется, колебания в ожиданиях относительно перспектив экономики и рост базовых норм годовых могут внести коррективы в прогнозы, однако если не произойдет никаких более заметных изменений, я бы прогнозировал рекордный год для этого сегмента», — сказал он BNS.

По словам С. Вагониса, еще один признак роста состоятельности общества — потребность в жилья для аренды, достигшая такого уровня, что девелоперам уже выгодно браться за проекты строительства съемного жилья.

«Компании, которым принадлежат многоквартирные дома для аренды, точно найдут свою нишу на рынке будущего. Если не в этом году, то чуть позже. До сих пор ни у кого в Литве не было серьезных намерений начинать такой бизнес жилья для аренды. Первой ласточкой можно считать открытый компанией Eika и ее партнерами в 2018 году проект дома Solo Society, в котором жилье сдается студентам. И даже не в Вильнюсе, а в Каунасе», — отмечает аналитик.

Р. Жулпа отмечает, что о планах развивать такие проекты объявили крупные застройщики — Eika, Eriadas, Citus, Realco. Аналитики также прогнозируют, что со временем такие проекты могут получить развитие не только в Вильнюсе и Каунасе.

Аналитики не прогнозируют, что в 2019 году ускорится развитие нового жилья в регионах. По словам Р. Жулпы, главные вызовы — демографические тенденции и пока не слишком привлекательный для крупных девелоперов уровень цен на жилье.

BNS