Прогноз на выходные: ожидается снег

В пятницу ночью выпал небольшой снег, осадки прогнозируются и в выходные – местами снег, снег с дождем, возможен гололед, сказал радиостанции LRT синоптик Тадас Кантаутас.

В пятницу будет дуть несильный ветер, температура от нуля до -2 градусов мороза. Ночью снег не растает. Только в приморье будет 1-2 градуса тепла, поэтому снега не останется.

В субботу прогнозируются более интенсивные осадки. Ночью больше всего в западных районах, а днем – уже во многих районах ожидаются осадки, в основном снег. В западных районах также возможен снег с дождем, гололед, условия движения там будут сложнее.

Ночью температура -1-6 градусов мороза. Днем от -2 до +3. Теплее всего будет в приморье.

В воскресенье осадков станет меньше. И ночью, и днем прогнозируется снег. Сохранится вероятность снега с дождем, возможен гололед. Ночью температура будет колебаться от -4 до 0. Днем температура будет держаться около 0.

l24.lt