Прогноз: почти половину мест европарламентариев в Литве получат «аграрии»

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Почти половину мест европарламентариев в Литве после предстоящих в мае выборов получит Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ, «аграрии»), показывает первый прогноз, обнародованный Европарламентом (ЕП).

По данным опроса, «аграрии» наберут на выборах 27,3% голосов и получат пять из 11-ти принадлежащих Литве мандатов в новом ЕП.

Второе место на выборах должны занять консерваторы с 25,4% голосов и тремя мандатами.

«Аграрии» в ЕП, по всей видимости, пополнят ряды фракции Зеленых/Европейского свободного альянса, а консерваторы должны вступить в Европейскую народную фракцию.

Еще по мандату получат возглавляемые Гинтаутасом Палуцкасом социал-демократы с 10,4% голосов, партия «Порядок и справедливость» с 9,2% голосов и Партия труда с 9% голосов.

Политики этих партий соответственно должны влиться во фракцию социалистов, евроскептическую фракцию «Европа за свободу и прямую демократию», а также во фракцию либералов.

Прогноз результатов выборов в Литве подготовлен на основании опроса, проведенного центром социологических и рыночных исследований Vilmorus 11 – 20 января. Компания опросила 1024 человека.

Прогноз в масштабе всей Европы показывает, что в новом парламенте возрастет влияние евроскептиков.

Выборы в ЕП состоятся 12 мая.

BNS