Прогноз развития электроэнергетики

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Общий объем производства электроэнергии в мире за счет возобновляемых ресурсов растет ежегодно на 3%, и предполагается, что его доля в мировом производстве электроэнергии увеличится с 18% в 2007 г. до 23% в 2035 г.

Правительство Литвы разрешило крупным предприятиям возвратить себе часть денег, уплаченных за электроэнергию, сообщает LRT. Таким образом, власти хотят побудить промышленные предприятия инвестировать в возобновляемую энергию. Отмечается, что льготы получат те компании, которые используют слишком много электричества. Подобных фирм может быть до 150.

Из-за этого в Литве может вырасти стоимость других товаров и услуг. Однако, по словам экономистов, продукция отдельных предприятий будет дорожать не только из-за электричества, но и из-за увеличения зарплат.

«Из-за подорожавшего электричества и газа инфляция в этом году будет на 0,5 процента пункта выше, чем в прошлом году. Это не очень мало, но в то же время мы в этом году имеем более дешевую нефть, по сравнению с прошлым годом, и это уменьшает инфляцию почти на 0,3 процента пункта. Поэтому общий эффект почти нейтральный», — сказал экономист Нериюс Мачюлис.

Экономист Жигимантас Маурицас, считает, что рост цен на электроэнергию компенсируется падением цен на нефть и на сырье продуктов питания, а также снижением или, по крайней мере, стабильностью других цен. В следующем году тариф на электроэнергию для населения, по подсчетам Комиссии по контролю над ценами и энергетикой, может увеличиться на 2,5 процента.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас утверждает, что потребители не почувствуют этих изменений. В этом году электричество для жителей подорожало на одну десятую.

Между тем, предприятие литовской государственной группы Lietuvos energija — Energijos skirstymo operatorius (ESO) приступает к реализации проекта оборудования «умных» электросчетчиков стоимостью более 200 млн евро, сообщает BNS.

Компания объявила конкурс на покупку счетчиков и решения системы информационных технологий — будущие поставщики должны будут поставить около 1,76 млн смарт-счетчиков, создать и внедрить информационную систему смарт-учета, осуществлять управление и надзор за ее инфраструктурой.

Как говорится в сообщении ESO, чтобы отобрать 6 сильнейших поставщиков, будет предпринят квалификационный отбор, и только отвечающие требованиям предприятия получат подробные технические спецификации и смогут вносить предложения. Победит самое выгодное в экономическом отношении предложение.

Предложения на конкурс подаются до 4 апреля, а договор сроком на 10 лет с победителем конкурса, как ожидается, будет подписан в первом квартале 2020 года. Начать массовое внедрение счетчиков намечается в четвертом квартале того же года, а завершить в конце 2023 года. Как сообщает ESO, внедрение смарт-учета, в особенности — удаленного, позволит снизить потребление электроэнергии, убытки сети, можно будет точнее планировать инвестиции.

После проведения в жизнь в 2017 году пилотного проекта средняя экономия электроэнергии составила около 6%. При реализации проекта ESO будет консультировать испанское предприятие AF Mercados – Energy Markets International.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ