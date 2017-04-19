Программа «Стипендия мэра Москвы» в Литве

В начале апреля в Вильнюсе состоялось очередное заседание попечительского совета программы «Стипендия мэра Москвы» и по результатам зимней сессии были подтверждены 24 кандидатуры на получение стипендии и утверждены трое новых претендентов. Все они успешно учатся в вузах Литвы, активно участвуют в общественной жизни учебных заведений и русской диаспоры республики.

Согласно положению о программе в заседании приняли участие представитель Департамента международных и внешнеэкономических связей города Москвы Владимир Гринько, руководитель программы Нелли Кедрова, а также представитель посольства России в Литве Вера Сидорова. Перед заседанием совета состоялось вручение студентам-стипендиатам грамот за подписью мэра Москвы и памятных значков. Звучали слова благодарности в адрес столицы и пожелания долгой жизни самой продолжительной программе поддержки молодых российских соотечественников.

Программа «Стипендия мэра Москвы», целью которой является поддержка образования на русском языке, ориентирована на способную и мотивированную, общественно активную и социально поддерживаемую студенческую молодежь. Старт программы был дан в Эстонии, а в 1999 году появились первые стипендиаты в Литве, был утвержден первый состав попечительского совета. За все эти годы более 200 студентов при поддержке правительства города Москвы успешно завершили учебу и нашли себя и применение своим знаниям и способностям не только в Литве, но и в странах Западной Европы и в России.

Следующее заседание попечительского совета по результатам очередной сессии пройдет в начале осени этого года.

Ольга ГОРШКОВА, координатор программы в Литве

Метки: N16 (1156) 20 апреля, Ольга Горшкова, Стипендия мэра Москвы