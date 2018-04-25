«Прогулка на эшафот»: реакция мировых СМИ на победу России над Испанией

Сборная России выбила испанцев с чемпионата мира, и это событие стало главным в плей-офф турнира. Вот реакция мировых спортивных изданий на выход россиян в четвертьфинал, в котором они встретятся с Хорватией 7 июля в 21.00 час. на сочинском стадионе «Фишт».

Marca, Испания

«Набор передач, как в замедленной съемке, никакого давления при счете 1:0, никаких идей в атаке во втором тайме и дополнительном времени — все это объясняет катастрофу. К серии пенальти сборная Испании была уже разрушенной командой, у которой полностью отсутствовали психологические силы, нужные для такой лотереи. Каждый выход к точке был словно прогулкой на эшафот, и все надежды на то, что Давид де Хеа спасет, улетучились — он не отбил ни одного удара. Испания едет туда, куда она заслужила, — домой. Флорентино, Лопетеги и Рубиалес: спасибо вам. Спасибо большое каждому из вас!» (За день до чемпионата мира глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес объявил об увольнении главного тренера команды Хулена Лопетеги. Он был отправлен в отставку, так как, вопреки продленному договору со сборной, договорился об уходе после ЧМ-2018 в мадридский «Реал», который возглавляет президент Флорентино Перес. — Прим.ред.)

AS, Испания

«Испания побила рекорд по количеству точных передач, но не смогла побить целеустремленных хозяев на стадионе «Лужники». Рамос отдал почти столько же передач, сколько вся сборная России, но это оказалось ненужным. Испания не справилась с упрямыми русскими, и дело дошло до пенальти. Команда была разбалансированной после ухода Хулена Лопетеги за день до старта чемпионата и не смогла сыграть больше четырех матчей».

El Mundo Deportivo, Испания

«Россия заперлась у своих ворот, но Испания так и не смогла удивить Акинфеева. Выстрел Асенсио, удар Пике — у голкипера не было проблем. Местный голкипер не сделал подарка. Серхио Рамос требовал пенальти в конце дополнительного времени, и рефери попросил помощи у видеоассистентов, но на этот раз VAR не помог. Шансов забить не было, и матч закончился серией пенальти. Промахи Коке и Аспаса — и Испания едет домой».

Guardian, Великобритания

«В последний момент нервы были накалены до предела в «Лужниках», 144 миллиона русских впились глазами в Акинфеева, — и он улетел в один угол, а мяч полетел в другой. Но когда уже казалось, что мяч будет в сетке, Акинфеев — каким-то чудом, как и до того вся команда — нашел способ победить. Левой ногой он отбил мяч после пенальти Яго Аспаса, и хозяева вышли в четвертьфинал. Белые футболки взлетели над полем, а стадион извергался словно вулкан, празднуя неправдоподобную победу, главную в истории. Говорили, что это худшая сборная в истории русского футбола, но они все еще на чемпионате мира. Говорили, что это лучшая команда в истории испанского футбола, но нет».

Sports Illustrated, США

«Это была смелость, жертвенность и страдание. Это была осада. И в итоге сыны Родины выстояли и совершили то, чего никто не ожидал, опровергнув все прогнозы. И в завершение после победы над фаворитами Sbornaya развернула баннер на поле с надписью «Мы играем для вас». А после матча Игорь Акинфеев, отбивший два пенальти, сказал, что его награду лучшему игроку матча заслужили все фанаты. У россиян долгая память. Если команда, от которой никто не ждал ничего, кроме поражения и провала, уже вышла в четвертьфинал чемпионата мира благодаря поддержке соотечественников, то эти соотечественники, без сомнения, сделают игроков легендами. То, что случилось в воскресенье, никогда не будет забыто. Как игрок Станислав Черчесов когда-то выбил «Реал» из Кубка чемпионов. Как тренер он нанес Испании одно из самых болезненных поражений в истории чемпионатов мира.

Вратари всегда ценились в России. Последняя линия обороны, самоотверженная и смелая, притом что играть вратарем при таком давлении — это настоящее испытание характера. Самый известный игрок в истории российского футбола Лев Яшин до сих пор считается лучшим вратарем в истории. Он изображен на официальном постере ЧМ-2018, его портреты и имя попадаются везде, от новой сторублевой купюры до памятника на северо-западе Москвы. Черчесов и Акинфеев уже вошли в клуб Льва Яшина — на их счету более 100 сухих матчей. А теперь они оба стали героями чемпионата мира и пошли по стопам человека, который выиграл со сборной СССР чемпионат Европы 1960 года и вышел в полуфинал чемпионата мира 1966 года».

Equipe, Франция

«Игравшая под большим давлением Россия нашла спасителя. Акинфеев здорово играл и в основное время матча — особенно сложным был удар Иньесты на 85-й минуте, — а затем отправил свою сборную в четвертьфинал после серии пенальти. Он заставил ошибиться Коке, а затем отбил удар Аспаса. И «Лужники» взревели вслед за своим капитаном, который сейчас играет еще лучше, чем на пике своей карьеры».

BBC, Великобритания

«Хозяева преподнесли самую громкую сенсацию на этом турнире — они выбили чемпионов мира 2010 года испанцев и вышли в четвертьфинал впервые за 48 лет.

Большинство экспертов считало сборную России совершенно безнадежной на старте чемпионата, даже после того, как она — впервые с советских времен — вышла из группы. Многие болельщики списывали сборную со счетов, когда матч начался, но вместо этого они увидели, как сборная России выходит в четвертьфинал впервые с ЧМ-1970. Тогда была эра легендарного Льва Яшина, теперь же пришел черед другого голкипера, Акинфеева, который сыграл важнейшую роль в этом триумфе».

Инф. «ЛК»