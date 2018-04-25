Производитель удобрений Yara International открыл в Вильнюсе центр бизнес-услуг

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Курирующий цепь поставок открытого в Вильнюсе центра бизнес-услуг одного из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений из Норвегии Yara International вице-президент Yara International Герт Де Рэдемэкер говорит, что здесь будет координироваться движение сырья и товаров, предоставляться новые качественные услуги клиентам, пишет деловая газета Verslo zinios.

«Это значит, что цель вильнюсского центра услуг — не только управление процессами, но и создание новой добавленной стоимости», — сказал вице-президент Yara International газете. Yara International в свое время интересовалась инвестициями в завод удобрений Achema в Йонаве.

Планируется, что на окончательном этапе в центре будет работать около 250 человек.

Сейчас в Литве действует более 70 центров бизнес-услуг, в которых занято около 15 тыс. специалистов: преимущественно это подразделения предприятий финансовых услуг, однако частично — подразделения промышленных и логистических компаний.

BNS

Photo by Lav Ulv on Foter.com / CC BY