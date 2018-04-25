Прокуратура Чили расследует 119 дел о сексуальном насилии, связанных с церковью

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Чилийское надзорное ведомство расследует больше сотни уголовных дел о преступлениях на сексуальной почве, подозреваемыми по которым проходят священнослужители и люди, связанные с церковью.

Под следствием находятся 167 человек, среди которых 96 священников и семь епископов, сообщает Televisa News . При этом ведомство не уточняет, в каких именно преступлениях их подозревают. Но в отношении них возбуждено 119 уголовных дел.

Потерпевшими признаны 178 человек, из них 79 на момент совершения преступлений были несовершеннолетними.

В июле прокуратура опубликовала доклад, согласно которому правоохранительные органы вели расследование 34 дел о сексуальном насилии в церкви.

Вокруг католической церкви в Чили уже несколько лет не утихают скандалы из-за священников-педофилов, передает ТАСС. В середине мая все 34 епископа Чили подали Папе Римскому прошение о коллективной отставке . Впоследствии Франциск в письме, адресованном жителям южноамериканской республики, признал, что Римско-католическая церковь не смогла вовремя отреагировать на заявления пострадавших от действий священников в Чили.

NEWSru.com