Прокуратура добивается ужесточения наказания В. Титова

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Клайпедская окружная прокуратура обжаловала решение суда в отношении политика портового города Вячеслава Титова, стремясь ужесточить его наказание.

Прокурор Симонас Гянис считает, что политик, признанный виновным в деле об оскорблении памяти литовского партизанского командира Адолфаса Раманаускаса-Ванагаса, получил слишком легкое наказание. Был необоснованно оправдан по обвинениям в подстрекательстве против определенного народа, расы, религиозной или этнической группы.

Он стремится к ужесточению наказания.

По словам С. Гяниса, В. Титов систематически и сознательно распространял информацию в социальных сетях и на российских интернет-сайтах.

«Эти и другие предумышленные действия подсудимого следует трактовать, как представляющие угрозу национальной безопасности и особо опасные», – говорит прокурор.

Прокурор просит признать В. Титова виновным по всем трем инкриминируемым ему статьям Уголовного кодекса. Также наказать его лишением свободы сроком на 1 год и 8 месяцев, с возможностью отложить срок исполнения наказания. Обязать извиниться перед пострадавшими.

Такого же наказания прокурор добивался в Клайпедском окружном суде и в суде первой инстанции. Но 14 мая суд наказал бывшего члена Клайпедского горсовета денежным штрафом в размере 12 тыс. евро.

В. Титову были предъявлены обвинения в оскорблении памяти умершего, подстрекательстве в отношении группы людей, публичном одобреним советских преступлений или их отрицании.

Расследование началось в июле прошлого года. В. Титов во время дискуссии об увековечивании памяти А. Раманаускаса-Ванагаса заявил, что по инициативе А. Раманаускаса-Ванагаса во время партизанской войны с советской властью было убито 8 тысяч мирных жителей, а он сам лично выносил смертные приговоры.

В. Титов вину отрицал и утверждал, что его преследуют за мнение.

Он утверждал, что, высказываясь об А. Раманаускасе-Ванагасе, исходил из решения советского суда. Как подчеркивают историки, это политическое сфабрикованное дело, и при расследовании деятельности партизан нельзя опираться только на дела их палачей — КГБ.

Ранее Главный административный суд Литвы объявил, что, допустив такое высказывание, В. Титов нарушил присягу члена городского совета.

Не дожидаясь голосования по импичменту ему, В. Титов подал в отставку с должности депутата горсовета. На муниципальных выборах в марте был снова избран в горсовет Клайпеды .

В независимой Литве суд реабилитировал партизанского командира, посмертно его удостоили высших государственных наград.

А. Раманаускас после войны возглавлял вооруженное сопротивление литовцев против советской власти.

BNS

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