Прокуратура Китая арестовала экс-главу Интерпола

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Верховная народная прокуратура КНР приняла решение о заключении под стражу экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя. Об этом говорится в распространенном в среду, 24 апреля, заявлении ведомства.

«В соответствии с законом Верховная народная прокуратура КНР приняла решение о заключении под стражу экс- главы Интерпола, бывшего заместителя министра общественной безопасности Мэн Хунвэя», — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что решение было принято на основании подозрений в отношении Мэн Хунвэя во взяточничестве.

В заявлении сказано, что расследование дела продолжается.

Напомним, Мэн Хунвэй поехал в Китай 29 сентября 2018 года и перестал выходить на связь. Его супруга сообщила о пропаже властям, в результате чего прокуратура Лиона инициировала расследование в связи с пропажей без вести, а Интерпол направил официальный запрос властям Китая. После этого главный офис Интерпола в Лионе получил заявление об отставке Мэн Хунвэя с поста президента.

7 октября прошлого года власти Китая сообщили о задержании Мэн Хунвэя.

Ранее жена экс-главы Интерпола Грейс Мэн заявила, что ее пытались похитить. Также в Китае отправили в суд дело экс-главы Интерпола.

korrespondent.net