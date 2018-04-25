Прокуратура начала расследование клеветы и угроз в адрес Д. Шакалене

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В четверг Вильнюсская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту клеветы и возможных угроз расправы над членом сейма Литвы Довиле Шакалене.

Как сообщила прокуратура, решение начать досудебное расследование было принято после обращения группы депутатов.

Группа членов сейма указала, что в последние несколько недель в СМИ и в социальных сетях публикуются комментарии и иллюстрации, направленные против Д. Шакалене, также ей напрямую угрожали убийством. Сообщается клеветническая информация о Д. Шакалене о том, что она, пользуясь полномочиями члена сейма, похищает детей и получает выгоду от торговли детьми.

Члену сейма Литвы Довиле Шакалене, в адрес которой поступали угрозы, предоставлена полицейская охрана.

Полиция назначила охрану депутату Д. Шакалене.

«Получено заявление о том, что полиция обеспечивает все связанные с этим права и охрану заявительницы. Мы публично не комментируем конкретных мер», – сообщил в четверг BNS пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.

Д. Шакалене сейчас состоит во фракции социал-демократов.

BNS