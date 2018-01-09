Прокуратура Парижа начала расследование против Apple из-за замедления старых iPhone

Прокуратура Парижа запустила расследование в отношении американской корпорации Apple, которая в декабре признала, что намеренно замедляла работу старых моделей iPhone. Как сообщает агентство Reuters, заниматься этим делом поручено подразделению Главного управления по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством, которое контролируется французским Министерством экономики.

Расследование ведется по статье “Обман” на основании жалобы, поданной общественной организацией “Стоп программе устаревания”, которая обвинила Apple в предумышленном снижении производительности и жизни старых смартфонов, чтобы ускорить их замену пользователями и, как следствие, увеличить продажи новых устройств.

Авторы обращения в прокуратуру подчеркивали, что корпорация должна понести ответственность за все проданные iPhone с момента вступления в силу закона от августа 2017 года, в котором намеренное замедление работы техники производителем было признано преступлением.

По информации Reuters, расследование в отношении Apple было начато в Париже 5 января.

Напомним, в декабре компания Apple официально признала, что замедляла работу старых смартфонов iPhone путем понижения частоты их процессоров.

В корпорации заявили, что данная мера была обоснована техническими особенностями устройств. В заявлении Apple говорилось, что литий-ионные батареи iPhone со временем теряют емкость, а также быстро разряжаются на холоде, в результате чего смартфон со старым аккумулятором может внезапно отключиться. Поэтому в прошлом году Apple выпустила ПО, понижающее частоту процессоров iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE, чтобы предотвратить непроизвольные отключения и продлить время работы смартфонов.

Таким образом Apple якобы стремилась избежать пиковых потреблений энергии процессором смартфона, которые не способны обеспечить старые аккумуляторы. В компании также утверждали, что при повседневном использовании iPhone снижение производительности устройства останется незамеченным для большинства пользователей.

Заявление Apple ожидаемо вызвало бурную реакцию общественности, что вынудило компанию принести извинения потребителям. “Мы знаем, что некоторые из вас считают, что Apple подвела вас. Мы извиняемся. Данная проблема вызвала много недопонимания, поэтому мы хотим объясниться. Прежде всего, мы не совершаем и не совершим ничего, чтобы намеренно сократить срок эксплуатации любого товара Apple или же преуменьшить впечатление пользователей от новых обновлений”, – подчеркнули в корпорации.

NEWSru.com

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