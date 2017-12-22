Прокуратура передала ГИК новую информацию о незаконном финансировании Движения либералов

Главный прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры передал Главной избирательной комиссии (ГИК) новую информацию о возможно незаконном финансировании избирательной кампании Движения либералов, сообщила Генпрокуратура.

Данная информация передана идущему к концу расследованию по делу о политической коррупции концерна MG Baltic и нескольких политических партий. Как утверждается, установлено, что избирательная кампания либералов на последних парламентских выборах частично финансировалась из средств Laisves studiju centras, учредителями которого, в частности, были бывший лидер Движения либералов Элигиюс Масюлис и его заместитель Гинтарас Стяпонавичюс.

Правоохранительные органы не детализируют, как в данном случае шло финансирование избирательной кампании этой партии.

В этому году следствие уже передавало ГИК для рассмотрения информацию о возможно незаконном финансировании избирательной кампании Движения либералов через проведение Институтом прикладной политики курсов для однопартийцев. Констатировав грубое нарушение законов, ГИК лишила политическую партию полугодовой госдотации – почти 400 тыс. евро.

Учредителем Института прикладной политики был Ш.Густанис. Ему, а также Э.Масюлису и Г.Стяпонавичюсу предъявлены подозрения в политической коррупции.

BNS

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