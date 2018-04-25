Прокуратура просит продлить еще на 2 месяца арест адвоката Д. Загряцкаса

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Генеральная прокуратура Литвы просит еще на два месяца продлить срок задержания арестованного адвоката Драсюса Загряцкаса.

Во вторник Участковый суд города Вильнюса приступил к рассмотрению просьбы прокуратуры. В суд Д. Загряцкас прибыл в сопровождении полиции.

По данным BNS, Д. Загряцкас задержан по подозрениям в отношении лиц, которые в целом упоминаются более чем в 40 делах. Недавно ему были предъявлены новые подозрения.

В конце февраля он был задержан на месяц.

Адвоката обвиняют в коррупции, он участвовал в громких делах, по поводу его задержания в последнее время в судах рассматривались несколько дел.

У Д. Загряцкаса 21 год собственная адвокатская контора в Вильнюсе, в 2013 году он представлял гражданина России Дмитрия Устинова, который был выдан США для уголовного преследования.

В 2014 году юрист представлял гражданина Таджикистана Комилджана Умарова, которого обвиняли в крупной контрабанде наркотиков. Решением суда он был освобожден, а потом скрылся от правосудия.

В последнее время Д. Загряцкас защищал одного обвиняемого по делу Литовской федерации баскетбола, а в октябре прошлого года Вильнюсский окружной суд оправдал всех обвиняемых по делу.

В деле о возможном взяточничестве судей в целом 45 подозреваемых, среди них восемь судей и шесть адвокатов.

BNS