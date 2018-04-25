Прокуратура США предъявила обвинения основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу

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Министерство юстиции США готовятся предъявить обвинения основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу, сообщают The Washington Post и Wall Street Journal.

В американской системе правосудия рассчитывают, что после предъявления обвинительного заключения станет возможным проведение судебного процесса над Ассанжем в США.

СМИ отмечают, что минюст США не планировал оглашать информацию об обвинениях в отношении Ассанжа. Но один из помощников прокурора непреднамеренно раскрыл эту информацию.

После этих публикаций в твиттере WikiLeaks было опубликовано сообщение, что генеральная прокуратура США уже предъявила обвинения Ассанжу.

Джулиан Ассанж находится на территории посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он получил политическое убежище после начала расследования дела об изнасиловании в Швеции в 2010 году.

Формальным основанием для выдачи международного ордера на арест Ассанжа стали тогда показания двух гражданок Швеции (его поклонницы и активистки феминистского движения), обвинивших его в изнасиловании и принуждении к занятиям сексом в августе 2010 года. Эти женщины заявляли, что Ассанж проявлял агрессию и действовал вопреки желаниям сексуальной партнерши.

В мае 2017-го прокуратура Швеции сняла обвинения с Ассанжа и отменила ордер на его арест.

NEWSru.com.il

Автор фото: Snapperjack from London, UK. — DSC_4486, CC BY-SA 2.0, Ссылка