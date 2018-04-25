Прокурор: экс-лидер либералов продолжает получать деньги от бизнесмена Р. Курлянскиса

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В понедельник прокурор Юстас Лаучюс заявил, что в конце минувшей недели бывший лидер Либерального движения Элигиюс Масюлис получил 10 тыс. евро от бывшего вице-президента концерна MG Baltic Раймондаса Курлянскиса.

Прокурор, участвующий в рассмотрении в суде дела о политической коррупции, заявил, что в платеже в качестве его назначения был указан заем.

«Двенадцатого декабря 2018 года Э. Масюлис получил на свой счет 10 тыс. евро от Р. Курлянскиса», – заявил в Вильнюсском окружном суде Ю. Лаучюс.

По словам прокурора, на эти средства Э. Масюлис оплатил услуги адвоката, заплатил залог Главной Избирательной комиссии, чтобы участвовать в выборах мэра Клайпеды, «удовлетворял повседневные бытовые потребности».

Он обратил внимание на то, что Э. Масюлису и Р. Курлянскику до сих пор запрещено общаться между собой и через посредников.

Прокурор отметил, что получил эту информацию из Службы расследования финансовых преступлений и Службы спецрасследований. Суд планирует оценить эти данные позже в понедельник.

Прокуроры утверждают, что Э. Масюлис получал взятки от Р. Курлянскиса за принятие благоприятных для MG Baltic решений. Обвиняемые не признают своей вины, и называют расследование предвзятым.

BNS