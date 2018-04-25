Прокурор: пожар в многоквартирном доме Каунаса могли устроить, чтобы скрыть преступление

🔊 Воспроизвести

Литовская полиция ищет двух украинцев по подозрению в убийстве соотечественника и причинении ранений еще двоим.

Прокурор предполагает, что они могли устроить пожар в квартире многоквартирного дома в Каунасе с целью сокрытия других преступлений.

«Есть предпосылки утверждать, что старались скрыть следы преступления и на месте преступления устроили пожар. Ведется интенсивный розыск, будет обращение в суд с просьбой разрешить арест заочно», — сказал в четверг журналистам главный прокурор Каунасской окружной прокуратуры Дарюс Валкавичюс.

Разыскиваются граждане Украины 1976 и 1985 годов рождения. Есть предположения, что они оба участвовали в совершении преступления.

Они подозреваются в умышленном убийстве опасным способом и в покушении на убийство.

О пожаре в девятиэтажном доме в Каунасе в 22.44 в среду сообщил мужчина, который указал, что горит квартира, а в ней находятся люди и не могут выйти.

Пожарники вынесли из задымленной квартиры на втором этаже двух граждан Украины: Б. Н. 1989 года рождения, у него была констатирована смерть, и Г. Х 1994 года рождения, который с признаками жизни был доставлен в больницу.

Когда пожар был потушен, за помощью обратился выпавший из окна горевшей квартиры еще один украинец — А. В 1998 года рождения, его медики тоже увезли в больницу.

Установлено, что спасенные из пожара украинцы были ранены ножом.

Все эти лица знали друг друга. Они приехали в Литву работать на стройках. В четверг они собирались уезжать обратно на Украину.

По предварительным данным, между мужчинами произошел конфликт, который и привел к смерти одного из них.

В квартире было два источника пожара: в комнате горела кровать, а также в коридоре горели линолеум и дверь.

BNS