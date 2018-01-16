Прокуроры начали расследование относительно земли, находящейся в управлении концерна Р. Карбаускиса

Генпрокуратура Литвы во вторник приняла решение начать расследование в связи с сообщениями СМИ о земле, которая находится в управлении концерна и членов семьи председателя Литовского союза крестьян и зеленых Рамунаса Карбаускиса.

“С учетом обнародованной в СМИ информации о случаях, когда несколько юридических лиц вероятно совместно управляют превышающими установленные в правовых актах 500 гектаров участками земли сельскохозяйственного назначения, в Генпрокуратуре принято решение инициировать расследование в защиту общественного интереса”, – говорится в пресс-релизе прокуратуры.

В Генпрокуратуре BNS подтвердили, что расследование начато в связи с сообщениями СМИ о Р. Карбаускисе.

Как сообщает прокуратура, после проведения расследования и оценки полученных данных будет принято решение, есть ли установленные в законе основания для обращения в суд.

BNS

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