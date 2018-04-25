Прокуроры о злоупотреблениях мэра Панявежиса Р. Рачкаускаса

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Литовская прокуратура в среду сообщила о завершении досудебного расследования по подозрениям в злоупотреблениях мэра Панявежиса Ритиса Рачкаускаса.

Этот эпизод в январе был выделен в отдельное делопроизводство из расследования большего объема, которое продолжается.

«Одно досудебное расследование относительно вероятно совершенных деяний коррупционного характера в самоуправлении города Панявежис завершено, составлен обвинительный акт», — сказала BNS пресс-атташе прокуратуры Панявежиса Расы Стунджене.

По ее словам, подозрения в этом расследовании предъявлены трем лицам, в том числе Р. Рачкаускасу.

Более подробную информацию прокуратура обещает предоставить в четверг на пресс-конференции.

В другом, продолжающемся расследовании предъявлены подозрения в торговле влиянием и злоупотреблениях.

После начала расследования Р. Рачкаускас более чем на полгода отстранен от должности.

Его отстранение от должности заканчивается на этой неделе. Прокуратура обещает в четверг ответить, будет ли просить о продлении отстранения.

Р. Рачкаускас на прошлой неделе во втором туре выборов был переизбран мэром Панявежиса.

BNS