Промышленники беспокоятся о готовности таможни к Brexit

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В связи с царящей неизвестностью по поводу обстоятельств выхода Великобритании из Евросоюза, литовские предприниматели обещают выяснить, насколько литовская таможня готова к новым пошлинам и процедуре проверки товаров.

Конфедерация промышленников Литвы в ближайший месяц намерена инициировать консультационное заседание по тому, как идет подготовка к Brexit на уровне таможенных служб.

«Литовские компании, экспортирующие товары в ЕС, должны быть готовы не только к будущим пошлинам, но и к таможенным процедурам, а также связанным с этим неудобствам, которые ожидают при экспорте, импорте и доставке товаров через границу Евросоюза и Соединенного Королевства», – заявил BNS исполнительный директор Конфедерации Ричардас Сартатавичюс.

Он утверждает, что после сорока лет свободной торговли между странами ЕС нет инфраструктуры, необходимой для таможенного режима, компаниям грозят дополнительные затраты на таможенные процедуры и время, потраченное в таможенных очередях.

На заседании, которое состоится в следующем месяце, представители бизнеса обещают поднять вопросы о том, готова ли литовская таможня к слаженной работе с экспортирующими и импортирующими компаниями, а также с компаниями грузоперевозок, достаточно ли для этого должностных лиц и финансовых ресурсов.

Р. Сартатавичюс утверждает, что крупнейшим будет риск для тех компаний, которые работают только на внутреннем рынке ЕС и не обладают опытом работы с третьими странами.

Он утверждает, что проблематика Brexit наиболее актуальна для пищевого, мебельного, текстильного сектора, а также отрасли удобрений.

Британцы должны выйти из ЕС 29 марта, однако правительство этой страны никак не может убедить парламент одобрить договор о выходе. Поэтому растет вероятность выхода Соединенного Королевства из ЕС без соглашения, а это может создать хаос при пересечении границ.

«Растет вероятность выхода британцев без договора. Продолжается хаос, переговоры застопорились. Нет явных возможностей выхода из этой ситуации, нет их ни на переговорном столе, ни в головах», – заявил на прошлой неделе высокопоставленный литовский дипломат.

Беспокойство у литовского правительства также вызывает и возможная дискриминация проживающих в Великобритании граждан Литвы в случае выхода без соглашения и обязательств.

В Соединенном Королевстве, по официальным данным, могут проживать около 200 тыс. граждан Литвы.

BNS