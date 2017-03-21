Промышленность рост в Литве за год выросла на 6,3% до 3,2 млрд. евро

Объемы производства и продаж в Литве в январе-феврале этого года по сравнению с таким же периодом прошлого года в ценах для сравнения увеличились на 6,3% до 3,2 млрд. евро. С учетом влияния фактора числа рабочих дней годовой промышленный рост составил 6,7%.

В феврале по сравнению с январем этого года объемы промышленного производства и продаж без учета влияния фактора числа рабочих дней годовой увеличились на 1,1% до 1,59 млрд. евро (с учетом этого фактора – уменьшились на 3,1%), сообщил Департамент статистики.

BNS

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