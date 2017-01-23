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Промышленность в Литве в прошлом году выросла на 2,3% до 18,6 млрд. евро

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Объемы производства и продаж в промышленности Литвы в прошлом году по сравнению с 2015 годом увеличились на 2,3% до 18,6 млрд. евро. Без учета влияния фактора числа рабочих дней годовой рост промпродукции также составил 2,3%.

Только в декабре прошлого года по сравнению с ноябрем объемы производства и продаж промпродукции уменьшились на 0,2% до 1,69 млрд. евро, а без учета влияния факторов сезонности и числа рабочих дней зафиксирован рост 1,1%, сообщил Департамент статистики.

BNS

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