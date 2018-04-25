Пропасть социального неравенства

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В Литве имущественное неравенство и социальное разобщение достигли критической отметки, таковы данные отчета Еврокомиссии (ЕК). В отчете внимание акцентируется на сокращении числа жителей трудоспособного возраста.

«Литва остается страной парадоксов. С одной стороны, хорошее экономическое здоровье, крепкий экономический рост, снижение безработицы, быстрый рост зарплат и хорошее положение в сфере госфинансов. А с другой — растет разница между регионами, и сложилась критическая ситуация из-за неравенства и социального разобщения», — утверждает глава представительства ЕК в Литве Арнольдас Пранцкявичюс.

Порой внешние наблюдатели сравнивают Литву даже не с Северными государствами, не с Восточной Европой, а с менее развитыми в экономическом плане странами. В течение длительного времени бытовало убеждение в том, что растущая экономика сама по себе постепенно смягчит неравенство доходов, поэтому необходимо создать условия для роста, развития страны, не углубляться в распределение результатов роста. Это удобная доктрина, которая теоретически дает возможность игнорировать проблему, не оценивать то, что очевидно: небольшие доходы приводят к замкнутому кругу, ограничивая возможность людей покупать даже самые необходимые товары и услуги. Таким образом, снижается не только благосостояние людей, но и в целом потребление в стране – слишком большое неравенство доходов мешает более быстрому развитию экономики.

По оценке Еврокомиссии, налоговая система и система выплат не оказывают особого влияния на снижение уровня нищеты. «Нищета связана с уровнем жизни пожилых людей и неполных семей, в селах риск нищеты в два раза выше, чем в городах», — сказал Пранцкявичюс.

Говоря о социальном неравенстве, часто упоминают две Литвы — Вильнюс и остальную часть страны, отмечают, что у людей неравные возможности. «Но реально об этом мало кто знает, мало исследований. Можно говорить: город и деревня, но есть и бедствующие горожане, и процветающие жители провинции. Это грубое распределение, нужны более детальные данные», — отметил профессор Вильнюсского университета Ромас Лазутка.

По словам Лазутки, он с коллегами проводил исследование о доступности престижного образования в Литве, которое показало, что молодые люди из богатых семей, чьи родители хорошо образованы и занимают высшие посты, чаще поступают на лучшие специальности. Социальное неравенство — это актуальный вид неравенства, особенно в таких странах, как Литва. К примеру, если дети растут в Вильнюсе, у них есть возможность учиться в лучших школах, получить лучшее образование, благодаря качественному образованию у них шире возможности при поступлении в университет, затем они могут претендовать на большую зарплату и т.д. А живущие в селах не могут учиться в хороших школах, не поступают в университет, и тут создается замкнутый круг. Если родишься в бедной семье или в провинции, тебе сложнее подняться на высший уровень, чем тому, кто родился в большом городе, в столице или в богатой семье, считают эксперты в социальной сфере.

Другой аспект проблемы. Не первый год в Литве говорят о сокращении числа трудоспособного населения. Этот показатель уже не угроза, а реальность. С 2014 года количество трудоспособных людей снизилось с 1,8 до 1,7 млн. Здесь ощущается нехватка специалистов, несмотря на отсутствие навыков, пока еще пассивно используют такие возможности, как переквалификация, помощь человеку в поисках работы. Хотя потенциал на рынке труда есть, особенно для людей с хорошим образованием. В этой группе уровень безработицы на 3% меньше среднего по ЕС, а вот занятость в группе малообразованных людей отстает от среднего показателя. Работодатели в Литве сталкиваются с нехваткой специалистов в сфере информационных технологий — их в Литве около 3%, а в среднем по ЕС почти 4%.

По разным показателям неравенства Литва находится в конце списка в Европе.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ