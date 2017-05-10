Финское предприятие розничной торговли SOK закрывает супермаркеты Prisma в Латвии и Литве. Такое решение было принято, поскольку магазины Prisma в этих странах не приносят прибыли. В прошлом году убыток Prisma Latvija составил 9,92 млн евро, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 8,5%. Убыток Prisma LT в 2015 году снизился до 8,87 млн евро, в 2014 году он достигал 9,44 млн.

Сообщается, что на магазины Prisma в Эстонии и Санкт-Петербурге это решение не повлияет.

На данный момент у финского предприятия три магазина Prisma в Латвии, еще четыре действуют в Литве.

Уже идет финальная распродажа, в июне магазины будут закрыты.

Президент критикует

Президент говорит, что, если Сейм примет новый Трудовой кодекс, его сразу же следует исправлять.

В интервью радио LRT Даля Грибаускайте утверждала, что достигнутые на Трехстороннем совете договоренности недостаточно защищают права граждан. Кроме того, не были согласованы позиции по вопросу организации забастовок, дополнительных гарантий работникам, временных трудовых договоров, графиков работы и многого другого.

Помимо этого, глава государства подвергла критике планы упразднить льготный тариф НДС на отопление. По словам президента, это ляжет бременем на плечи 700 тысяч жителей страны, а эффект для бюджета будет минимальным.

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис говорит, что пока окончательное решение по отказу от льготного тарифа не принято.

Налоговые льготы

Премьер и министр финансов представили налоговые льготы для научной и инновационной деятельности, а также открытий в различных областях.

По словам Вилюса Шапоки, такие льготы успели себя оправдать в Ирландии, Великобритании и Гонконге, которые сделали эти страны привлекательными для талантливых исследователей как собственных стран, так и из-за рубежа.

Саулюс Сквярнялис считает, что это позволит создать новые хорошо оплачиваемые рабочие мест и нужную атмосфер для будущих «силиконовых долин». С этой целью должны объединить усилия не только государственные учреждения и бизнес-группы, но и научные центры.

Новый центр

Мировой лидер наличных денежных переводов Western Union открыл в Вильнюсе второй в мире центр потребительского опыта.

Первый основан в головном офисе компании в американском Денвере.

По словам генерального директора Western Union в Литве Шарунаса Шуйписа, по числу работников вильнюсское подразделение – крупнейшее – в Литве компания трудоустроила около 1700 специалистов.

Western Union работает в Литве с 2010 года, предоставляя информационные и финансовые услуги, услуги маркетинга, управления персоналом, развития электронных каналов и прочие виды услуг.

Инф. “ЛК”

Метки: N19 (1159) 11 мая