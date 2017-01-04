  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.01.04 Текущий номер: N51 (1139) 22 декабря
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Прощание с елкой

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 05, 0:01   |   Комментариев: 0

елкаК концу недели  большинство жителей страны простится  с рождественскими елками. С 2003 года запрещено привозить их на свалки или  бросать у контейнеров. Штраф за это  –  от 28 до 1158 евро в зависимости от количества брошенных елок. Компании по вывозу мусора заранее сообщают адреса пунктов сбора, потому что елки идут на изготовление биотоплива. В этом году акция «Рождественская елка – домашнее тепло» пройдет уже в девятый раз. Она будет длиться с 5 по 14 января, и примут в ней участие не только вильнюсцы и каунасцы, но и жители Вилкавишкиса, Кибартай, Ширвинтос, Шилуте, Шилале,  Лаздияй, Клайпеды, Шяуляй  и других городов.

Инф. «ЛК»

Метки:  , ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Реклама
Сегодня в Литве
Мы в Фейсбуке!
﻿