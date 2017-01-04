Прощание с елкой

К концу недели большинство жителей страны простится с рождественскими елками. С 2003 года запрещено привозить их на свалки или бросать у контейнеров. Штраф за это – от 28 до 1158 евро в зависимости от количества брошенных елок. Компании по вывозу мусора заранее сообщают адреса пунктов сбора, потому что елки идут на изготовление биотоплива. В этом году акция «Рождественская елка – домашнее тепло» пройдет уже в девятый раз. Она будет длиться с 5 по 14 января, и примут в ней участие не только вильнюсцы и каунасцы, но и жители Вилкавишкиса, Кибартай, Ширвинтос, Шилуте, Шилале, Лаздияй, Клайпеды, Шяуляй и других городов.

Инф. «ЛК»

Метки: N1 (1141) 5 января, Елка, штраф