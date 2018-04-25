Прощание с осенью

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Всем горожанам хочется, чтобы город – наша среда обитания – был более чистым и здоровым. Гармоничное развитие мегаполиса невозможно без эффективного использования зеленых насаждений.

В Вильнюсе проходит осенняя уборка. Жители столицы повсеместно наблюдают, как работники коммунальных служб убирают листву. По словам заведующего отделом по упорядочению города и окружающей среды Вильнюсского городского самоуправления Гинтаутаса Руновичюса, сначала листья убираются в общественных пространствах, на улицах и с тротуаров, велосипедных дорожек, обеспечивая тем самым безопасное движение пешеходов и велосипедистов. В прошлом году в течение сезона с конца октября до середины декабря собрано более 6,5 тонны листьев, это вес примерно трех легковых автомобилей.

Уборкой листьев в городе занимаются две компании: Mano aplinka и Stebulė. Эти предприятия собирают листья в крупные мешки и вывозят на площадки по сбору компоста.

Жители, которые самостоятельно приводят в порядок дворы, собираемые листья должны вывозить самостоятельно. Опавшие листья нельзя выбрасывать в бытовые контейнеры для сбора отходов или сжигать, предупреждает Вильнюсское самоуправление.

Мэрия рекомендует жителям листья высыпать в ящики для компостирования в специально расположенных для этого местах. Жители, у которых нет возможности для компостирования отходов в границах территории своего земельного участка, листья могут привозить на площади компостирования зеленых отходов, адреса которых можно найти на интернет-странице Вильнюсского самоуправления.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt