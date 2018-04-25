Православный праздник Прощеное воскресенье — светлый день, когда каждый может отпустить обиды и сгладить конфликты, попросив прощения у окружающих людей.

Прощеное воскресенье — это время прощения обид и очищения души от скверных помыслов. В православии этому дню уделяют особое внимание, ведь важно вступить в Великий пост в хорошем настроении и без груза тяжких мыслей от причиненной или полученной обиды.

Порой каждый из нас совершает поступки, за которые нужно извиниться. Не всегда мы можем простить своего обидчика, но еще сложнее попросить прощения за собственные ошибки. Прощеное воскресенье — особенный праздник. В этот день у вас появится возможность произнести слова раскаяния перед своими близкими. Однако не забывайте, что ваши извинения должны быть искренними.

Ежегодно Прощеное воскресенье празднуют в последний день масленичной недели. Сразу же после этого начнется долгий период Великого поста.

Последний день перед постом называют еще неделей о Страшном Суде. «Неделя» в христианском понимании означает воскресенье. На службе в церкви говорят о Страшном Суде, как о втором пришествии Христа. Он вернется на Землю со своим Отцом, Богом нашим. Целью будет Суд, который не обойдет стороной никого из живущих и неживущих.

Каждый ответит за свои грехи, ожидая милости Божьей. Мы все будем ждать того, чтобы нас простили. Вот для чего необходимо Прощеное воскресение — чтобы научить каждого из нас прощать, ведь даже молитва «Отче наш» содержит такие слова: «Прости нам прегрешения наши, яко же и мы прощаем должников наших».

Это одна из самых важных заповедей христианства. Умейте прощать других людей, чтобы Бог прощал вас. Не держите зла ни на кого. Пусть ваши сердца очистятся от черной зависти, злобы, ненависти. Для этого нужно просто забыть о том, что вам сделали плохого люди.

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Важно в этот день не только попросить прощения, но и искренне простить тех, кто вас об этом просит. Вы можете не просить прощения ни у кого, если вы не чувствуете своей вины, хотя это почти невозможно. Извинитесь перед своими родителями за непослушание, перед близкими — за свои резкие слова. Всегда можно найти то, за что извиниться, ибо мы каждый день делаем что-то неправильное.

В Прощеное воскресенье очень важна искренность. Прощение грехов других людей перед вами очищает вашу собственную душу. Очень важно научиться прощать даже тех, кто не раскаивается в своих поступках. Это будет самая лучшая подготовка к Великому посту. Вы будете достойны того, чтобы Бог простил вас. Вложите душу в этот день, сделав доброе дело. Это светлое воскресение, которое должно быть наполнено вселенской любовью и теплом.

Подготовка к Прощеному воскресенью занимает особое место в жизни православных христиан. За несколько дней до него верующие посещают церкви и храмы, чтобы помолиться и настроиться на прощение.

В день Прощеного воскресенья принято искренне раскаиваться в своих прегрешениях и прощать близких за их неблаговидные поступки. Многим сложно раскаяться, и для того, чтобы собраться с силами, люди посещают богослужения, на которых священнослужители рассказывают о том, как важно очистить душу от обид и прегрешений.

За несколько дней до Прощеного воскресенья стоит причаститься и исповедаться в своих грехах перед священником. Он внимательно выслушает каждого прихожанина и обязательно поможет советом тем, кто запутался и не может найти выход из сложной ситуации.

Верующие готовятся к важному дню, соблюдая церковные предписания. Они начинают поститься, не вкушают пищу животного происхождения. В последнюю неделю перед Прощеным воскресеньем все еще можно употреблять молоко и молочные продукты, однако мясные продукты необходимо постепенно исключать из рациона.

Перед Прощеным воскресеньем также стараются совершить как можно больше добрых поступков. Священнослужители призывают помогать ближним, ведь многим нужно лишь доброе слово и поддержка.

В последние дни перед Прощеным воскресеньем под запретом любые проявления злости, поэтому важно уходить от конфликтов и не позволять обозленным людям вывести из душевного равновесия. Не стоит поддаваться на провокации и отвечать грубостью на негатив. Такая дисциплина помогает очистить душу и подготовиться к Прощеному воскресенью.

Каждое Прощеное воскресенье — это светлый праздник, когда верующие могут простить окружающих и сами попросить прощения за любые, даже незначительные промахи и обиды. В такой день улыбки на лицах и радость в сердцах — самое главное.

Перед Прощеным воскресеньем также важно поддерживать порядок в доме, избавляться от старых вещей и убираться, чтобы очистить не только душу, но и пространство. Известно, что в доме, где поддерживается уют, нет места злобе и неприятностям.

Традиционно Прощеное воскресенье начинается с утренней службы в церкви, во время которой священнослужители просят прощения у прихожан и напоминают о важности этого дня. Считается, что те, кто не сможет простить близких, не будет прощен самим Господом, поэтому церковь призывает всех быть добрее и не допускать негативных мыслей и деяний.

В день праздника важно уделить внимание духовному росту, отказаться от сквернословия и дурных мыслей. Взаимопомощь и поддержка в Прощеное воскресенье выступают на первый план. Также в этот день стоит отложить бытовые дела, чтобы не отвлекаться от главной цели — духовного очищения.

Традиционно в день православного праздника проводят семейные обеды, на которые приглашаются все родственники. Это делают с целью укрепить родственные связи, пообщаться со всеми, кто дорог сердцу, попросить у них прощения.

По примете, остатки блинов после трапезы сулят скорое прибавление в семье. Также с давних пор существует обычай не убирать стол после ужина, а накрывать его чистой белой скатертью, чтобы в доме был достаток. Крошками, оставшимися от трапезы, угощают птиц и животных, чтобы в доме царило благополучие.

В Прощеное воскресенье 10 марта 2019 года стоит посетить церковь всей семьей, чтобы помолиться Высшим Силам и проникнуться святостью момента. Верующие уже начали соблюдать пост, исключив из него мясные продукты, но в этот день все еще позволяется употребление молочных продуктов и яиц.

Священнослужители призывают верующих простить близких за проступки, попросить прощения за свои слова и действия, которые могли нанести обиду. Тем, кому сложно это сделать, можно попросить совета у духовника, исповедоваться и причаститься, чтобы открыть душу Господу и снять с себя груз.

Если в этот день перед вами извинится человек, в ответ обязательно скажите: «Бог простит, и я прощаю». Таким образом вы даете понять, что обида — это не повод становиться врагами. Научившись прощать людей, вы сможете изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Посетите церковь. Прощеное воскресенье — важный день для православных верующих. Необходимо посетить храм и побывать на богослужении, во время которого священник и другие прихожане попросят прощения друг у друга.

Извинитесь перед своими близкими. В первую очередь, попросите прощения у своих родных. Необязательно перечислять все обиды, лишний раз напоминая о них. Просто скажите: «Прости меня». Во время покаяния ваши слова должны исходить из души, иначе смысла в них не будет.

Простите своих обидчиков. Некоторые обиды забыть сложно, но отказать человеку в прощении — страшный грех. Постарайтесь простить своих обидчиков и отпустите негативные воспоминания из своих мыслей. Однажды вы поймете, что небольшие конфликты не стоят испорченных отношений.

Проведите время с семьей. Помимо Прощеного воскресенья, в этот день принято отмечать Масленицу. Старинный праздник славится развлечениями и массовыми гуляньями. Однако вечером обязательно проведите время в кругу семьи. Скажите своим близким хотя бы пару теплых слов и еще раз попросите прощения.

Попросите прощения у покойных родственников. Не только живые, но и умершие родственники должны услышать ваши извинения. Посетите могилы покойных и попросите у них прощения. Обязательно простите мертвых за обиды, чтобы успокоить их и снять тяжесть со своей души.

Покайтесь перед Господом. Каждый человек совершает греховные деяния, и за них вас может простить только Бог. Неважно, сознательно вы совершили грех или нет, в Прощеное воскресенье обязательно посетите храм и произнесите молитву о прощении. Перед этим вы должны полностью осознать свои ошибки и раскаяться, иначе ваши извинения будут ложными.

Подготовьтесь к началу Великого поста. В это время каждый верующий начинает подготовку к Великому посту, начало которого приходится уже на следующий день. Попросив прощения у своих близких, не забудьте простить обиды и отпустите негативные мысли. Со следующей недели вы сможете начать жизнь с чистого листа, а неприятные воспоминания лучше оставить в прошлом.

krasa-lady.ru