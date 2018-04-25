Просто мама о школьном образовании

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Наболело. Хочется поделиться некоторыми проблемами в воспитании школьника. И быть услышанной.

Мой ребенок учится в 10-м классе русской школы г. Вильнюса. На устный экзамен по литовскому языку задана работа по роману XVI века, а именно «Дон Кихот» Сервантеса. Вызывает удивление, почему не выбрано произведение литовских авторов, написанное в период времени, ближе к современности. Дают экзаменационную работу по произведению в двух томах автора XVI века, стиль которого сложен для прочтения и для современного взрослого человека даже на родном языке.

Вот пишут, что система школьного образования в Финляндии направлена на то, чтобы вырастить счастливого человека, взрослого, готового к жизни. Неужели так необходимы эти многочисленные домашние задания, когда ребенок, отсидев в школе целый рабочий день, почти столько же должен отработать дома, выполняя бесконечные проекты и самостоятельные работы. Учеба настолько превратилась в самостоятельное овладение наукой, что учителя стали лишь контролирующим и оценивающим субъектом. Бедные дети и их родители, которым приходится проходить школьную программу по количеству воспитываемых детей.

Еще раз хочется вернуться к учреждениям, отвечающим за школьное образование и школьные программы. Действительно ли интересует этих людей полноценное развитие детей? Какие критерии используются при разработке программ? И учитывается ли нагрузка на здоровье школьников и просто целесообразность введения в программу тех или иных произведений и работ? И еще добавлю от себя один из постулатов французского педагога Селестена Френе: «Светлая голова и умелые руки лучше, чем ум, перегруженный ненужными знаниями».

Тема системы школьного образования в Литве слишком серьезна, нужны специалисты, мое письмо лишь эмоциональный отклик на недочеты, с которыми приходится сталкиваться.

Ирина, мать двоих детей.